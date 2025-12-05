Nam sinh lớp 9 đâm bạn nhập viện cấp cứu

Gia LaiNam sinh trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường thống Nhất, dùng dao đâm, khiến bạn nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/12, lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết sự việc xảy ra trưa ngày 1/12. Sau giờ học buổi sáng, hai học sinh lớp 9 hẹn gặp nhau tại một quán nước trên đường Ký Con, trước cổng trường để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.

Tại đây, cả hai cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, một em rút con dao mang theo người, đâm vào ngực bạn, khiến nam sinh này bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo lãnh đạo trường, hai em là hàng xóm, từng là bạn bè thân thiết. Trường nhìn nhận vì mâu thuẫn nhất thời và suy nghĩ bồng bột, cả hai đã có hành động dại dột.

Trường cho biết sẽ đưa ra phương án xử lý sau.

Trần Hóa