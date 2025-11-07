Nam sinh lớp 9 bị 'đàn anh' đánh tử vong

Hà TĩnhDo mâu thuẫn, đánh nhau trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 trường THCS Cẩm Lạc bị đàn anh ở trường khác đánh tử vong.

Chiều 7/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang làm việc với những người liên quan để đưa ra hướng xử lý vụ việc.

Khoảng 11h25 ngày 24/9, lúc tan học, Nguyễn, trú thôn 3, xã Cẩm Lạc, cùng hai học sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Phát, 18 tuổi, trú cùng xã, đang học tại Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Theo nhà chức trách, trong quá trình ẩu đả, Nguyễn bị phát dùng hung khí đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, đến ngày 30/10, Nguyễn tử vong.

Nhà trường cho hay giữa nạn nhân và nam sinh khóa trên có mâu thuẫn từ trước.

Đức Hùng

* Tên hai nam sinh đã thay đổi