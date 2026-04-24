Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong

Lâm ĐồngDo mâu thuẫn cá nhân, nam sinh 16 tuổi ở phường Mũi Né đã bị bạn cùng trường dùng dao đâm tử vong, trưa 24/4.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án Giết người tại phường Mũi Né.

11h30 trưa nay, sau giờ tan học, một số học sinh tụ tập ở khu vực trước Trường THCS Lê Hồng Phong. Lúc này, em Nguyễn Ngọc Tú, học sinh lớp 9A3 và Nguyễn Quốc Cường, học sinh lớp 9A4 xảy ra cãi vả. Trong lúc ẩu đả, Cường đã dùng dao đâm vào ngực Tú, khiến em ngã gục.

Nạn nhân được cấp cứu ban đầu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né với vết thương ở ngực, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, nam sinh không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cơ quan điều tra đang làm việc với những người liên quan, chưa công bố nguyên nhân án mạng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng ở phường Mũi Né. Ảnh: Long Sơn

Tư Huynh