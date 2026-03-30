Nam sinh lớp 8 bị bạn quây đánh hội đồng trong lớp

Lâm ĐồngNam sinh lớp 8 phải nhập viện sau khi bị một nhóm bạn quây đánh trong giờ sinh hoạt lớp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 27/3, trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ tại phòng học lớp 8.6, trường THCS Hàm Chính, xã Hàm Liêm. Video quay lại cảnh xô xát sau đó bị phát tán trên mạng xã hội.

Trường cho biết đã làm việc với các gia đình và học sinh, bước đầu xác định có 4 em tham gia đánh bạn, do mâu thuẫn cá nhân. Học sinh bị đánh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương phần mềm, tâm lý hiện ổn định.

Nhà trường đang phối hợp với gia đình và công an xã làm rõ vụ việc, rồi đưa ra biện pháp xử lý.

Theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất trong nhà trường đối với học sinh đánh bạn là viết bản kiểm điểm có cam kết của gia đình.

Nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Hàm Chính (Lâm Đồng) vây đánh bạn trong lớp. Ảnh: Cắt từ video

Tư Huynh