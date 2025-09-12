Nam sinh lớp 7 bị đâm trọng thương trong trường

Gia LaiXảy ra xô xát trong khuôn viên trường Trường THCS Ngô Quyền, học sinh lớp 7 bị nam sinh khóa trên dùng dao đâm vào ngực.

Sáng 12/9, hai nam sinh xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát trong khuôn viên trường. Học sinh lớp 8 rút dao mang sẵn trong người, đâm vào vùng ngực của bạn lớp dưới.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cứu nam sinh. Ảnh: Ngọc Oanh

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Kết quả thăm khám cho thấy, nam sinh bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi.

Các bác sĩ đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định, tiếp tục theo dõi.

Công an xã Ia Pia đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra.

Trần Hóa