Nam sinh lớp 11 học FUNiX Wings để làm chủ công nghệ

Đặng Đình Tiến Đạt, lớp 11TN7 trường THPT Gia Định, Thủ Đức, TP HCM say mê học FUNiX Wings dù định hướng của em là theo ngành công nghệ sinh học.

Chàng trai lớp 11 bị lĩnh vực IT thu hút vì tin rằng đây là hành trang quan trọng đồng hành với em khi theo đuổi ngành công nghệ sinh học sau này. Bên cạnh đó, Đạt cũng thích cách học mới mẻ, kiến thức sinh động, giàu tính ứng dụng tại FUNiX.

Từ khi học lớp 9, Đặng Đình Tiến Đạt đã được ba mẹ định hướng cho học công nghệ thông tin để trang bị kiến thức phục vụ bản thân trong học tập và công việc sau này dù theo đuổi ngành nghề nào.

Mẹ của Đạt, chị Đào Thị Triều Hương nhớ lại, ngay khi hay tin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia vào ngày 3/6/2020, người mẹ đã nhận thức được đây là quá trình thay đổi toàn diện dựa trên các công nghệ số. Chị quyết định cho con tìm hiểu công nghệ tin học sâu hơn so với chương trình học phổ thông vì tin những kiến thức này sẽ được con vận dụng tốt vào việc học hiện tại cũng như sau này.

Đặng Đình Tiến Đạt học FUNiX để bổ sung kĩ năng, kiến thức công nghệ giúp hỗ trợ chinh phục ngành nghề mình yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Dù con học ở chuyên ngành nào thì kiến thức tin học là vô cùng cần thiết", chị Triều Hương khẳng định.

Năm lớp 8, người mẹ đã khích lệ con học lập trình. Con lên lớp 9, chị bắt đầu tìm hiểu các khóa học công nghệ thông tin bài bản hơn, trong đó có các khóa học của FUNiX. Năm 2024, chị cho con theo học FUNiX Wings vì đây là khóa học phù hợp, được thiết kế dành riêng cho học sinh trung học phổ thông, "khớp" với nhu cầu học tập của con. Khóa học online 100% nên thuận tiện và chủ động tối đa cho một học trò lớp 11 như Đạt.

Đạt cho biết, em mong có thể thành thạo trong việc vận hành và gia tăng hiểu biết công nghệ thông tin, biết ứng dụng tốt các kiến thức IT cho phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Nam sinh mong muốn được làm trong ngành điều chế dược phẩm hoặc làm trong ngành công nghệ sinh học. Hiểu được sự ảnh hưởng chặt chẽ của IT lên mọi lĩnh vực của đời sống, Đạt kỳ vọng, những kỹ năng, kiến thức công nghệ sẽ giúp em chinh phục ngành nghề này thuận lợi hơn.

Cậu học trò lớp 11 Tiến Đạt rất yêu thích việc học tại FUNiX Wings. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước FUNiX, Đạt chưa từng trải nghiệm một khoá học quốc tế online tương tự nào. Tuy vậy, em vẫn bắt nhịp khá tốt với khóa học Wings.

Nhập học tháng 9, Đạt dành 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 45 phút để học online FUNiX. Để cân đối hai chương trình học ở trường và học FUNiX, em hoàn thành các bài học ở hàng ngày theo thời khoá biểu ở trường. Cuối tuần từ tối thứ sáu đến chủ Nhật em dành toàn thời gian để học và hoàn thành bài tập bên "trường mây".

Đạt bật mí cách học của em khá đơn giản, đó là xem qua video bài học trước một lần và xem lại lần nữa để có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi. Ngoài ra em còn chủ động phân tích các câu hỏi rồi sau đó ghi chú lại những điểm quan trọng của bài học. Cách học này giúp em ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Đạt nhận thấy, các câu hỏi đều nằm đúng trọng tâm của bài học, giúp cho kiến thức ngành vốn rất phức tạp lại dễ hiểu hơn.

Ngoài nỗ lực của bản thân, Đạt còn được động viên, khích lệ lớn từ hannah, mentor FUNiX.

"Hannah sẵn sàng giải đáp cho em nhiều thắc mắc xung quanh cách vận hành của khoá học và cả việc nhắc nhở em học hành chăm chỉ. Mentor thì luôn nhiệt tình chỉ ra lỗi sai trong bài làm và giúp em ôn lại bài cũ hiệu quả, thậm chí giảng lại những chỗ em không hiểu", Đạt kể.

Đến nay, Đạt đã hoàn thành hai môn học đầu tiên là Kiến thức cơ bản về ngành CNTT - IT Fundamentals và Trợ lý AI trong CNTT - AI assistants in IT của khoá học Wings. Nhờ đó, em được trang bị kiến thức nền tảng của ngành CNTT như tổng quan nghề nghiệp, cách vận hành một dự án. Đạt cũng được học các công cụ AI tạo sinh, làm quen và thực hành các công cụ AI khác nhau. Nam sinh tâm đắc khi có thể ứng dụng ngay kiến thức học được, sử dụng các công cụ AI học tập hiệu quả và tiết kiệm thời gian so với học "chay" trước đây.

"Sau hai môn đầu tiên, em cảm thấy việc học FUNiX thú vị và em cũng tự tin bản thân sẽ chinh phục các môn khó hơn trong tương lai", Đạt nói.

Chị Triều Hương, phụ huynh của Tiến Đạt nhận xét từ khi học FUNiX Wings, Đạt hào hứng, chủ động rất nhiều trong việc học IT.

"Năm lớp 8, con từng học lập trình để trải nghiệm và sau đó gia đình cho con tạm nghỉ vì thấy chưa phù hợp. Nhưng với khóa Wings, con thay đổi tích cực nhiều mặt. Con còn chủ động xin ba mẹ cho học những khóa tiếp theo ở FUNiX. Đây là thay đổi tích cực nhất của con và gia đình tôi rất hài lòng với thay đổi này của con đối với lĩnh vực tin học", chị Triều Hương chia sẻ.

