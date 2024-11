Nam sinh lớp 11 chinh phục công nghệ với khóa FUNiX Wings

Nguyễn Công Khiêm, 16 tuổi, Hà Nội học FUNiX Wings với mục tiêu học kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để áp dụng vào học tập và các lĩnh vực sẽ theo đuổi trong tương lai.

Mùa hè năm 2024, được sự ủng hộ của bố mẹ, Công Khiêm, lớp 11A5 trường THPT Phạm Hồng Thái đăng ký học khóa FUNiX Wings. Cậu cho biết ban đầu đăng ký khóa học vì tò mò và muốn biết thêm một số kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Theo Khiêm, công nghệ thông tin đang phát triển và được ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau nên "nếu mình biết thêm về nó thì sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân trong tương lai".

"Em muốn theo ngành marketing và tin rằng kiến thức từ khóa học FUNiX Wings sẽ giúp em hiện thực hoa mơ ước dễ dàng hơn", Khiêm nói.

Với tinh thần này, cậu và ba người bạn thân khác cùng nhau theo học FUNiX Wings để tranh thủ trang bị kiến thức về công nghệ thông tin, dù mỗi người có định hướng khác nhau. Có người muốn nghiêm túc theo ngành IT trong tương lai, cũng có người giống như Khiêm, học để tự tin hơn trong kỷ nguyên số, tự tin hơn khi chọn bất kỳ ngành nào khi vào đại học.

Công Khiêm học công nghệ trong khóa FUNiX Wings để hỗ trợ cho định hướng chuyên ngành marketing mà em muốn theo đuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

FUNiX Wings là khóa học về công nghệ thông tin dành cho học sinh. Hoàn thành chương trình, Khiêm có thể lựa chọn tiếp tục học để chuyển tiếp vào trường đại học mình mong muốn như ĐH FPT, ĐH Deakin (Australia), ĐH City University of Seattle (Mỹ)... hoặc thực tập tại doanh nghiệp công nghệ nếu muốn đi làm ngay. Dù không theo đuổi ngành IT, Khiêm cũng có thể vận dụng những kiến thức bài bản của khóa học vào bất kỳ lĩnh vực nào, như ngành Marketing mà cậu yêu thích.

Chưa từng tham gia khóa học online chuẩn quốc tế nào trước đó, Công Khiêm bị thu hút ngay từ những buổi học đầu tiên của FUNiX Wings. Khiêm và nhóm bạn thân có thể vào học chung giờ, chung lớp, vì vậy cậu cũng có động lực hơn. Cả nhóm cũng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để chinh phục môn học và giữ vững tiến độ học tập.

"Wing có kiểu học mới và thú vị. Em có thể học ở bất cứ đâu, rất dễ dàng và tiện lợi", nam sinh lớp 11 chia sẻ. Một tuần, Khiêm học 5 buổi cố định, mỗi buổi 45 phút qua Zoom. Cậu có thể trao đổi với các thầy cô để điều chỉnh lịch học FUNiX phù hợp khi có việc bận. Với cách học này, cậu vừa rèn luyện tính kỷ luật của bản thân, vừa có thể tiếp thu kiến thức từ bài giảng dễ dàng hơn", Khiêm nói.

Bên cạnh những thuận lợi, Khiêm cũng gặp khó khăn như thiếu thời gian làm bài do buổi học bị khống chế trong khoảng 45 phút; một số kiến thức quá mới khiến cậu khó hiểu trong lần đầu tiếp cận. Để khắc phục, cậu xem kỹ các video, xem cả phụ đề và phần phụ đề tiếng Anh, ngoài ra chủ động tìm hiểu thêm qua Internet. Thêm vào đó, Khiêm sẽ tìm đến hannah và mentor để được giúp đỡ, giải đáp mọi thắc mắc trong bài học mà em gặp phải.

"Mentor FUNiX nhiệt tình, giải đáp tỉ mỉ, thường nhận xét chi tiết mỗi bài làm để em rút kinh nghiệm và động viên khi em làm tốt. Các hannah luôn theo sát, động viên mỗi khi em muốn lười biếng, thả trôi", Khiêm nói thêm.

Công Khiêm thích thú với kiến thức và phương pháp học trực tuyến linh hoạt tại khoá FUNiX Wings. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhập học đầu tháng bảy, đến nay, Công Khiêm đã hoàn thành hai môn học đầu tiên trong chương trình là Kiến thức căn bản về ngành IT - IT Fundamentals và Trợ lý AI trong Công nghệ thông tin - AI Assistants in IT. Với 6 chặng học tập, ngoài kiến thức nền tảng về ngành, Khiêm sẽ được học chuyên sâu về lập trình, thiết kế đồ họa, đồng thời được chọn học thêm tiếng Anh ngay trong khóa.

Khiêm nhận xét khóa học cho cậu thêm hiểu biết về kiến thức cơ bản trong công nghệ thông tin, AI và cũng giúp em nâng cao ngoại ngữ. Trong các nội dung đã được học, nam sinh ấn tượng nhất với kiến thức về AI. "Qua phần đó, em có thể hiểu sâu về cách hoạt động của AI cũng như cách để ứng dụng AI vào cuộc sống và công việc học tập", Công Khiêm chia sẻ.

Anh Nguyễn Công Chính, phụ huynh của Công Khiêm cho biết gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho em tham gia khóa học của FUNiX dù con có định hướng theo ngành Marketing.

Theo anh Chính, IT là ngành xương sống, ảnh hưởng và tác động đến gần như mọi nhóm ngành khác, với Marketing cũng vậy. Ngành Marketing có xu hướng dịch chuyển liên tục, nên những kỹ năng chuyên môn về CNTT sẽ dần trở nên thiết yếu, hỗ trợ đắc lực cho sự thành công của bất kỳ ai theo đuổi nó. "Tôi tin rằng, việc chuẩn bị những kỹ năng chuyên môn đó ngay từ bây giờ sẽ giúp con có một hành trang vững vàng, khả năng cạnh tranh vượt trội trong tương lai", anh Chính nói.

Về phía Công Khiêm, chàng trai 16 tuổi cho biết sau khi hoàn thành suôn sẻ hai môn đầu tiên, cậu tự tin bản thân có thể chinh phục những môn học khó hơn nữa trong tương lai.

Quỳnh Anh