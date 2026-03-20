Nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh nhập viện

TP HCMNam sinh lớp 11 trường THPT Phước Hòa nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng gãy xương mũi, chấn thương vùng đầu, sau khi bị 4 em lớp 10 vây đánh gần cổng trường.

Ngày 20/3, cô Phan Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng trường THPT Phước Hòa, xã Phước Hòa, cho biết sự việc xảy ra trưa 18/3 ở một điểm giữ xe tư nhân gần trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ xô xát bắt nguồn từ việc "lời qua tiếng lại" giữa nạn nhân (học sinh lớp 11) và nhóm 4 học sinh lớp 10 cùng trường. Biết tin, hai giáo viên chạy đến hiện trường nhưng thấy nam sinh lớp 11 đã bị thương, chảy nhiều máu. Em nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại phòng khám trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ chẩn đoán nam sinh bị gãy xương mũi, cần phẫu thuật để thông đường thở và tiếp tục theo dõi chấn thương ở vùng đầu.

Chiều hôm qua, đại diện trường và công an địa phương đã làm việc với nhóm học sinh và phụ huynh. Các em chưa nói rõ nguyên nhân, song cho biết nạn nhân đã đánh vào mặt một bạn trước khi cả nhóm lao vào đánh nhau.

Bà Thúy cho biết thêm, cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh từ các nhà dân xung quanh để nắm bắt diễn biến vụ việc. Công an cũng chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để có căn cứ xử lý.

"Sau khi em khỏe hơn, chia sẻ thêm nguyên nhân sự việc thì trường sẽ lập hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm", cô Thúy nói.

Theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức kỷ luật cao nhất trong nhà trường đối với học sinh đánh bạn thường là viết bản kiểm điểm có cam kết của gia đình.

Nam sinh lớp 11 trường THPT Phước Hòa bị đánh, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 19/3. Ảnh: TTXVN

Lệ Nguyễn

*Tên học sinh được thay đổi