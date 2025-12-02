Nam sinh lớp 10 bị bạn chặn đánh giữa đường

An GiangNam sinh lớp 10, trường THPT Hòn Đất, bị một nhóm bạn chặn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng để quay video.

Theo báo cáo của trường THPT Hòn Đất, sự việc xảy ra hôm 22/11. Nam sinh lớp 10 trên đường đi học về thì bị một nhóm bạn cùng trường chặn lại. Hai em trong số này học cùng trường, dùng hung khí ép bạn vào đoạn đường vắng, rồi đánh bằng tay và mũ bảo hiểm. Cả nhóm còn nhét băng vệ sinh vào miệng nạn nhân, quay video.

Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, một trong hai em đánh, lăng mạ bạn đã trên 16 tuổi, hiệu trưởng trường THPT Hòn Đất nhờ công an vào cuộc.

Ban đầu, nhà chức trách cho biết cả hai thừa nhận toàn bộ sự việc. Ban giám hiệu trường THPT Hòn Đất và giáo viên chủ nhiệm cũng đến nhà thăm hỏi, động viên nam sinh bị đánh quay trở lại trường học.

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp từ đầu năm học tới nay, có trường hợp tử vong. Với các vụ việc thông thường, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh đánh, bắt nạt bạn là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận của gia đình, theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ 31/10.

Ngọc Tài