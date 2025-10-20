Nam sinh lớp 10 bị đá vào mặt, bắt quỳ

Hà NộiNam sinh lớp 10, trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn, bị 6 người tát, đá vào mặt và bắt liếm biển số xe.

Ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam sinh bị bắt quỳ gối, bò xung quanh xe máy của 4-5 người khác và nói "con xin lỗi bố" kèm tên những người ngồi trên xe. Sau đó, nạn nhân bị tát và đá nhiều lần vào mặt và bị ép liếm biển số xe.

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng ngày, trường THPT Minh Phú cho biết sự việc xảy ra trưa 15/10 tại bãi đất trống cạnh sân bóng thôn Mai Đoài, xã Sóc Sơn, sau giờ tan học.

Nạn nhân là học sinh lớp 10 của trường. 6 thanh niên đánh em ở cùng xã, độ tuổi 15-18, trong đó bốn người là lao động tự do, còn hai em đang học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn.

Ban giám hiệu trường Minh Phú và phụ huynh các em này đã đến thăm hỏi nạn nhân. Trường cho biết đã báo cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nam sinh bị đánh hiện đi học bình thường, được trường bố trí nhân viên tư vấn để hỗ trợ tâm lý.

Nam sinh bị bắt quỳ, bò quanh xe xin lỗi và liếm biển số xe. Ảnh cắt từ video

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường Minh Phú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên làm rõ, xử lý các vi phạm. Cả hai cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy cho học sinh.

Thanh Hằng