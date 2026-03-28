Nam sinh Lâm Đồng dẫn đầu vòng chọn đội tuyển Tin học châu Á

Sau khi giành ngôi thủ khoa toàn quốc ở tuổi 15, Đặng Huy Hậu tiếp tục dẫn đầu kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Chiều 27/3, thầy Đào Mạnh Trinh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng, cho biết Hậu đạt 468,95/600 điểm sau hai ngày tranh tài căng thẳng.

Năm ngoái khi là học sinh lớp 10, Hậu đỗ thủ khoa thi học sinh giỏi Tin học quốc gia, sau đó giành huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) và Olympic Tin học quốc tế (IOI).

"Quá vui sướng! Tôi đặt niềm tin rất lớn ở Hậu nên không bất ngờ với kết quả này", thầy Trinh nói.

Thầy Trinh đánh giá Đặng Huy Hậu là viên ngọc sáng hiếm có trong lịch sử đào tạo của nhà trường. Ba tháng qua, trường đầu tư đưa Hậu ra Hà Nội ôn luyện cùng các chuyên gia Tin học.

Em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong hai ngày 26-27/3. Môn Tin có 38 thí sinh - nhóm đạt kết quả cao nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đa số học lớp 12. Đề thi mỗi ngày có 3 bài trong vòng 5 giờ, mỗi bài 100 điểm. Đây là môn thi duy nhất mà điểm số của thí sinh hiển thị công khai sau khi kết thúc giờ làm bài.

Hậu cùng 14 học sinh dẫn đầu tiếp tục tập trung tại trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) diễn ra vào tháng 5 tới. Căn cứ kết quả kỳ thi này, Bộ sẽ tiếp tục chọn ra 4 thí sinh tham dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI) vào đầu tháng 7 tại Uzbekistan.

Lệ Nguyễn