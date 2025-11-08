Nam sinh Indonesia 'gây nổ trường học để trả thù kẻ bắt nạt'

Giới chức Indonesia cho hay nghi phạm gây nổ trong khu phức hợp trường học ở Jakarta khiến 54 người bị thương là một nam sinh, có thể để trả thù những kẻ bắt nạt.

"Nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi", Phó chủ tịch Hạ viện Indonesia Sufmi Dasco Ahmad nói với các phóng viên khi đến thăm nạn nhân trong vụ nổ nhà thờ Hồi giáo thuộc khu phức hợp trường học ở quận Kelapa Gading, thủ đô Jakarta hôm 7/11.

Ông Ahmad không cung cấp thêm chi tiết về nghi phạm. Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia Listyo Sigit cho biết nghi phạm cũng bị thương trong vụ nổ và đang được điều trị.

"Nhân viên của tôi đang điều tra kỹ lưỡng để xác định danh tính và nơi nghi phạm sinh sống", ông Sigit nói.

Cảnh sát nói thêm họ đang xác minh thông tin nghi phạm là một nam sinh lớp 12 bị bắt nạt và muốn trả thù bằng cách thực hiện "vụ tấn công tự sát". "Chúng tôi đang điều tra theo hướng rằng yếu tố bị bắt nạt có thể đã thúc đẩy nghi phạm ra tay", phát ngôn viên cảnh sát Budi Hermanto nói.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ nhà thờ Hồi giáo trong khu phức hợp trường học ở Jakarta, Indonesia, hôm 7/11. Ảnh: AP

Cảnh sát đã thu một được một khẩu tiểu liên đồ chơi của nghi phạm và trên món đồ này khắc những khẩu hiệu mang tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, giới chức bác bỏ suy đoán rằng vụ nổ là cuộc tấn công khủng bố.

Vụ nổ đã làm rung chuyển nhà thờ Hồi giáo trong khu phức hợp trường học ở quận Kelapa Gading, Jakarta, khiến ít nhất 54 người bị thương, chủ yếu là học sinh. Đa số các nạn nhân bị bỏng và bị thương do mảnh kính vỡ văng vào người. Hiện chưa xác định được loại chất nổ nghi phạm sử dụng.

Ngọc Ánh (Theo AP)