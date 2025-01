Nam sinh Hưng Yên học lập trình hướng nghiệp sớm

Đào Duy Tùng sinh năm 2011, được gia đình ủng hộ theo học khóa FUNiX Wings tại FUNiX để có điều kiện bồi dưỡng sở thích và định hướng nghề nghiệp sớm.

Thích mày mò tìm hiểu về máy tính, về các xu hướng công nghệ cũng như lập trình, Đào Duy Tùng, học sinh trường THCS Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên mong muốn được tìm hiểu thêm về lĩnh vực này để nếu có thể, sẽ xác định cho mình một nghề nghiệp phù hợp với sở thích, khả năng.

Đào Duy Tùng tham gia khóa học FUNiX Wings với mục tiêu phát triển kỹ năng công nghệ, tư duy logic và chuẩn bị một nền tảng tốt cho tương lai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia đình Tùng không có ai làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tuy nhiên, qua tìm hiểu, chị Hoàng Thị Nhị, mẹ của Tùng ủng hộ con đi theo hướng này. Chị coi trọng việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, cũng như tin tưởng đây là một lĩnh vực giàu tiềm năng. Với con trai, chị cũng là người có ảnh hưởng nhiều tới định hướng học tập của con. Vì vậy, khi biết đến chương trình FUNiX Wings qua người quen giới thiệu và tìm hiểu thêm trên mạng xã hội, chị đã mong muốn cho con theo học.

Được mẹ động viên, Duy Tùng tham gia khóa học với mục tiêu phát triển kỹ năng công nghệ, tư duy logic và chuẩn bị một nền tảng tốt cho tương lai. Trong khi đó, mẹ của em kỳ vọng khóa học có thể giúp con trang bị kiến thức bài bản, thành thạo về công nghệ, lập trình, nắm bắt các xu hướng hiện đại như AI. Từ đó, con có thể gặt hái được những kiến thức bổ ích, phục vụ con đường học dài lâu cũng như sự nghiệp về sau.

Bắt đầu học FUNiX từ tháng 9/2024, Duy Tùng dành 45 phút mỗi buổi, năm buổi mỗi tuần để vào học Wings. Tùng cho biết, vì học song song cả ở trường và FUNiX nên quỹ thời gian của em eo hẹp hơn, đòi hỏi em sắp xếp thời gian một cách quy củ, kỷ luật để đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, nó cũng giúp em chăm chỉ hơn.

Chị Hoàng Thị Nhị, mẹ của Tùng ủng hộ con học FUNiX Wings và đi theo con đường công nghệ thông tin. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian đầu, Tùng cho biết gặp khó khăn do làm quen với một cách học mới. May mắn khi em được các hannah (cán bộ chăm sóc học viên), mentor (cố vấn chuyên môn) hỗ trợ nên dần vượt qua những bỡ ngỡ.

Cách học của Tùng tại FUNiX khá linh hoạt và chủ động. Cậu thường xem kỹ video bài giảng, ghi chép lại những ý chính và từ khóa quan trọng để dễ nhớ. Khi gặp phần khó hiểu, cậu sẽ xem lại nhiều lần hoặc tìm thêm tài liệu tham khảo. "Em cũng cố gắng làm bài tập ngay sau khi học để hiểu sâu hơn và nộp bài tập sớm để được điểm cao", Tùng nói.

Nam sinh bật mí, một trong những mẹo học tập của em là chia nhỏ nội dung học theo từng phần, đặt mục tiêu rõ ràng cho mỗi buổi học và duy trì thói quen ôn tập thường xuyên. Ngoài ra, Tùng cũng tận dụng sự hỗ trợ từ mentor để giải đáp thắc mắc kịp thời, giúp việc học hiệu quả hơn.

Chị Hoàng Thị Nhị, mẹ của Tùng hài lòng khi dõi theo hành trình học tập của con và thấy con vui vẻ, hào hứng mỗi ngày. Chị nhận xét, cách học FUNiX khá hay vì đòi hỏi tính tự giác, khả năng tự học cao. Từ khi theo học Wings, Tùng cần ghi chép nhiều hơn, chủ động hơn nên con ghi bài nhanh hơn hẳn. Khi được hannah nhắc viết chữ đẹp, con cũng cố gắng cải thiện. Việc học đòi hỏi phải xem các video bằng tiếng Anh nên trình độ nghe tiếng Anh của Tùng cũng được cải thiện. Các video có phụ đề nên con không lo khó hiểu.

"Con học chăm chỉ và yêu thích FUNiX, thỉnh thoảng còn khoe mẹ các bài đạt điểm cao nên tôi cảm thấy yên tâm và thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình dành cho con", chị Nhị cho biết thêm.

Hiện tại, sau 5 tháng học FUNiX Wings, Tùng đã hoàn thành hai môn học đầu tiên là IT Fundamentals (Kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ thông tin) và AI Assistant for IT (Trợ lý AI trong công nghệ thông tin). Hai khóa học mang đến cho em cái nhìn cận cảnh hơn về ngành IT, những cơ hội nghề nghiệp mà em có thể chạm đến. Cùng với đó, là những kiến thức thực tế trong việc sử dụng các ứng dụng AI phổ biến trong học tập, công việc hàng ngày.

Tùng đang học đến môn thứ ba Computing Logic and Fundamental Programming (Python) (Logic máy tính và lập trình cơ bản (Python). Bước đầu tiếp cận với lập trình cũng khiến Tùng thấy hứng thú với môn học.

"Em tự nhủ, mình cố gắng vất vả thêm một chút sẽ gặt hái thêm nhiều kiến thức mới và trải nghiệm mới mà thời gian không phải lúc nào cũng đánh đổi được. Em thấy mình may mắn được tham gia khóa học FUNiX Wings", Tùng nói.

Quỳnh Anh - Vân Anh