Nam sinh Hà Nội chuyển nghề sau 6 tháng học IT online

Hà NộiĐỗ Đình Quang Anh (sinh năm 1999) tranh thủ học trực tuyến tại FUNiX trong thời gian nghỉ học do dịch và trở thành lập trình viên sau 6 tháng.

Khi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Quang Anh bắt đầu nghiêm túc định hướng việc làm. Thực tập theo chuyên ngành đang học ở nhiều nơi, nam sinh vẫn trăn trở tìm một hướng đi phù hợp với bản thân hơn. Do đó, cậu tìm hiểu thêm về ngành IT và quyết định thử sức với khóa học lập trình do doanh nghiệp công nghệ thông tin tài trợ học phí tại FUNiX.

"Ngay khi biết ý định của mình, bố mẹ đã ủng hộ và 'tài trợ' cho mình 15 triệu đồng để đóng tiền cọc. Không phụ lòng tin của mọi người, mình đã dành trọn vẹn 6 tháng để học tập, chuyển nghề thành công" - Quang Anh nói.

Trong thời gian nghỉ học vì Covid-19, Đỗ Đình Quang Anh thử sức với IT và chuyển sang lĩnh vực này sau 6 tháng học trực tuyến. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nam học viên, chuyên ngành kỹ thuật đang theo học và lập trình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, với kỹ năng tự học khá tốt của một sinh viên năm cuối, cùng quyết tâm "làm đến cùng", Quang Anh nhanh chóng chinh phục khóa học. Dựa vào tiến độ học do FUNiX gợi ý, cậu tự lập một kế hoạch học tập cụ thể từng ngày với tốc độ đặt ra nhanh gần gấp đôi kế hoạch học tập trung bình.

Cụ thể, mỗi ngày Quang Anh sẽ dành khoảng ba tiếng để học lập trình, hoàn thành hai bài học trong một ngày và cố gắng dành nhiều thời gian làm bài luận. Quá trình này đòi hỏi phải học, nghiên cứu thêm nhiều kiến thức.

Dựa vào nguồn học liệu tham khảo của FUNiX, Quang Anh liên tục học hỏi, nghiên cứu tài liệu bên ngoài. Song song với khóa học tại đây, cậu hoàn thành thêm 4 khóa học khác về kiến thức lập trình trên nền tảng học online Udemy. Cậu chia sẻ, khó khăn lớn nhất của bản thân là ngoại ngữ do có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, ít gặp ngoài đời, dài và khó nhớ. "Để khắc phục mình tìm kiếm trên Google, đọc nhiều tài liệu liên quan để rút ra điểm chung và tự ghi nhớ", Quang Anh nói thêm.

Tham gia chương trình Doanh nghiệp tài trợ học phí học lập trình tại FUNiX, Quang Anh được kết nối việc làm thành công, nhận mức lương vượt qua mong đợi của bản thân sau 6 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình học FUNiX, Quang Anh vẫn duy trì tiến độ làm luận văn trên trường để lấy bằng tốt nghiệp đại học do khóa học online cho phép học viên linh hoạt thời gian. Bên cạnh đó, ở FUNiX, nam học viên có hannah (cán bộ chăm sóc học viên) và mentor (chuyên gia công nghệ) hỗ trợ gần như 24/24. Nhờ đó, Quang Anh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải. Cậu cho biết, hannah Phương Thảo - người đồng hành cùng mình ở FUNiX luôn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc, thủ tục hành chính, thi cử... luôn trả lời thêm rất nhiều điều liên quan.

"Gần như mình chỉ việc học, không phải làm gì khác. Khi mình có băn khoăn về chuyên ngành hẹp, chị cũng kết nối mentor để đào tạo, cho mình lời khuyên kịp thời, phù hợp với nền tảng sẵn có" - cậu chia sẻ.

Khi gần kết thúc khóa học, Quang Anh được FUNiX kết nối ứng tuyển vào ba doanh nghiệp công nghệ. Cuối cùng, cậu thành công vào làm việc ở NAL Solution. Theo nam học viên, môi trường ở công ty rất chuyên nghiệp, giúp người mới học hỏi và nâng cao trình độ từng ngày.

Cậu cũng đánh giá cao chương trình Doanh nghiệp công nghệ thông tin tài trợ học phí tại FUNiX, giúp bản thân chuyển ngành trong thời gian ngắn. "Chương trình này rất phù hợp với các bạn có mong muốn chuyển nghề. Nếu có quyết tâm và định hướng rõ ràng, mình tin rằng nhiều người sẽ đạt được mục tiêu chuyển nghề, tìm được cơ hội vững chắc" - Quang Anh khẳng định.

Nam sinh dự định sắp tới sẽ tập trung làm việc thật tốt, trau dồi kiến thức chuyên môn và tiếp tục học lấy văn bằng hai ngành công nghệ thông tin để có thể tiến xa hơn trong nghề.

