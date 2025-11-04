Nam sinh được băng lừa đảo thả, cho tiền về nhà

Trung QuốcSau 51 ngày bị bán vào ổ lừa đảo ở Myanmar vì ham "việc nhẹ lương cao", Hồ Nhất Khiếu may mắn được thả về nhờ thông tin tìm kiếm lan truyền rộng rãi.

Ngày 3/11, chương trình giáo dục pháp luật Law Online của CCTV tiết lộ chi tiết quá trình Hồ Nhất Khiếu rơi vào bẫy lừa đảo, phải chịu tra tấn ở miền bắc Myanmar cho đến khi trở về an toàn.

Tháng 4, sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, Hồ Nhất Khiếu quyết định bỏ thi đại học để tìm việc làm kiếm tiền sớm. Vì thành tích học tập không tốt, cậu muốn dùng cách khác chứng minh bản thân với cha mẹ.

Nam sinh 18 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy cùng một bạn học rủ nhau đến nhà máy điện tử ở Chiết Giang làm thuê, nhưng không được bao lâu thì nghỉ.

Khiếu cảm thấy làm việc trong nhà máy quá mệt, nên đã đến Nam Kinh làm các công việc trả lương theo ngày, như bảo vệ hoặc phục vụ. Nhưng đôi khi Khiếu không tìm được việc, tiền cạn dần. Vì vậy, hầu như ngày nào Khiếu cũng lùng sục các thông tin việc làm bán thời gian trên mạng xã hội.

Hồ Nhất Khiếu chia sẻ câu chuyện bị lừa bán sang Myanmar. Ảnh: CCTV

Đầu tháng 6, Khiếu thấy có người đăng tin tuyển người vận chuyển vàng qua biên giới, thù lao cao tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng) cho một chuyến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia tiền theo tỷ lệ 5:5 cho người môi giới. Đối phương nói không cần hộ chiếu, lộ trình đã được sắp xếp sẵn, có người dẫn dắt suốt hành trình. Khiếu biết rõ đây là hành vi vượt biên trái phép, nhưng vẫn quyết định mạo hiểm do không chịu được cám dỗ.

Đối phương nhanh chóng đặt vé máy bay cho Khiếu đến Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam. Sau khi nhận phòng khách sạn, trưa hôm sau, người đăng tin bảo Khiếu đến bến xe buýt gần đó để gặp mặt. Trao đổi ám hiệu xong, Khiếu cùng ba thanh niên khác lên một chiếc xe hơi màu bạc, nhiều lần thay đổi phương tiện trên đường, cuối cùng vượt biên sang Myanmar vào đêm khuya. Đến khách sạn, Khiếu mới nhận ra đã bị lừa đến ổ buôn người.

Vài ngày sau, Khiếu bị bán cho một công ty lừa đảo ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ, phải kiếm đủ 10 triệu nhân dân tệ mới được thả về. Cự tuyệt tham gia các hoạt động lừa đảo, Khiếu phải chịu hành hạ suốt 4 ngày, bị trói vào cột phơi nắng và đánh đập dã man. Sau đó, nam sinh thỏa hiệp, bị giao nhiệm vụ tìm kiếm mục tiêu lừa đảo là phụ nữ giàu có.

Sau hàng chục ngày, do tâm lý kháng cự, Khiếu không lừa được bất kỳ ai và cũng không kiếm được đồng nào. Khiếu muốn lén liên lạc về nhà nhưng điện thoại được phát đã bị sửa đổi, gắn thiết bị đặc biệt. Nam sinh từng chứng kiến những người khác trong khu lừa đảo bị ngược đãi, thậm chí bị bắn, vì gửi tin nhắn về Trung Quốc.

Trong khi đó, bố Khiếu đi từ An Huy đến Vân Nam để tìm con nhưng không có manh mối. Ngày 15/7, cảnh sát Hợp Phì ra thông báo "một học sinh 18 tuổi ở huyện Lư Giang đã mất tích sau khi bay đến Tây Song Bản Nạp". Cơ quan công an đang phối hợp với các ban ngành liên quan để tìm kiếm trên diện rộng.

Không lâu sau, Khiếu lướt thấy tin tức bố đang tìm mình, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tối đó, nam sinh bị nhốt vào phòng tối. Ba ngày sau, trưởng nhóm nói quyết định thả Khiếu về, còn đưa cho 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 23/7, Khiếu được đưa đến gần cửa khẩu, được một người tốt bụng cho mượn điện thoại báo tin cho bố.

Sáng 25/7, sau khi nhập cảnh Trung Quốc, Khiếu bị cảnh sát đưa đi điều tra. Một ngày sau, nam sinh được đoàn tụ với bố sau hơn một tháng mất liên lạc. Vì vượt biên trái phép, Khiếu bị xử phạt hành chính.

Bố Hồ Nhất Khiếu vui mừng khi tìm lại được con. ẢNh: CCTV

Nhớ lại 51 ngày ở miền bắc Myanmar, Khiếu nói "như một giấc mộng". Nam sinh cho biết muốn học nghề và tìm một công việc bình thường, ổn định, không còn nghĩ đến việc thành công nhanh chóng nữa.

So với những người trẻ vẫn đang mắc kẹt trong khu lừa đảo, Khiếu đã rất may mắn. Tuy nhiên, ngay cả khi tin tức về việc Khiếu bị lừa vượt biên thu hút sự chú ý của cả nước, cảnh sát khắp nơi liên tục phát thông báo, thì nhiều thanh niên bị dụ dỗ bởi mức lương cao vẫn tiếp tục tìm đến các khu lừa đảo ở nước ngoài.

Theo cảnh sát, kể từ đầu năm, Trạm kiểm soát biên giới Đại Khai Hà ở Tây Song Bản Nạp đã phát hiện hơn 3.000 du khách bị nghi ngờ vượt biên trái phép. Qua kiểm tra hồ sơ, cảnh sát phát hiện nhiều người trong số họ là thanh thiếu niên có mối quan hệ căng thẳng với cha mẹ. Do đó, cảnh sát nhắc nhở rằng sự quan tâm của gia đình là rất quan trọng để ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra.

Tuệ Anh (theo CCTV, GMW)