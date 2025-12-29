Nam sinh dùng bột phấn 'bẻ khóa' két sắt đựng điện thoại của lớp

Trung QuốcMột học sinh cấp 2 đã áp dụng mẹo trong tiểu thuyết trinh thám để tìm ra mật mã két sắt đựng điện thoại của lớp, khiến dư luận thích thú.

Sự việc xảy ra tại một trường nội trú ở Thâm Quyến, hồi giữa tháng 11. Theo quy định, học sinh không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường. Các em chỉ được nhận lại máy vào thứ sáu để liên lạc với gia đình, rồi nộp lại vào chủ nhật. Toàn bộ điện thoại được cất trong một két sắt do giáo viên chủ nhiệm quản lý.

Theo tờ Sin Chew Daily, nam sinh tên Tian lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đã nảy ra ý định rắc bột phấn lên bàn phím số của chiếc két. Bằng cách quan sát những vị trí bột phấn bị mờ đi do dấu vân tay, cậu đã khoanh vùng được các con số trong mật mã. Với sự giúp đỡ của bạn học tên Xie, nhóm nam sinh đã tìm ra mật khẩu chính xác.

Trong khi đó, một học sinh khác - Ma đã quay phim lại quá trình này và đăng tải lên mạng xã hội, khiến mật mã nhanh chóng bị lan truyền. Năm ngày sau, nam sinh tên Chi đã dùng mã số này mở két và lấy đi toàn bộ điện thoại đang được cất giữ.

Sự việc chỉ khép lại khi nhà trường phát hiện và ra thông báo kỷ luật bốn học sinh vào ngày 15/12, theo Chongqing Daily News Group. Tian, Xie và Chi nhận cảnh cáo nặng, trong khi Ma nhận mức nhẹ hơn. Đại diện nhà trường nhấn mạnh, các em bị kỷ luật không phải vì đã giải được mật mã, mà vì hành vi lấy điện thoại khi chưa được phép, vi phạm nghiêm trọng nội quy.

Một trường cấp hai ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Wikipedia.

Sau sự việc, nhà trường lập tức đổi mật khẩu két, chuyển đến phòng giáo viên ngay sau khi thu nhận điện thoại.

Câu chuyện đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự thích thú và khen ngợi sự sáng tạo của các em.

"Thật tuyệt khi thấy các em học sinh tư duy phản biện. Đọc sách nhiều thực sự có ích", một người dùng mạng bình luận. Có ý kiến cho rằng quan điểm của nhà trường không sai, nhưng phải thừa nhận "những đứa trẻ này rất ấn tượng, thông minh và chủ động".

"Ban đầu tôi cứ tưởng là vụ trộm điện thoại, hóa ra chỉ là các em lấy lại điện thoại của mình. Đúng là tinh nghịch. Tôi gợi ý nên cho các em này nộp đơn vào học viện cảnh sát", một người khác viết.

Khánh Linh (Theo Sin Chew Daily, Chongqing Daily, SCMP)