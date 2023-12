Nam sinh đạt điểm SAT top 1% thế giới

Quảng NgãiPhạm Khắc Khuê, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Khiết, đạt 1.580/1.600 SAT với điểm Toán tuyệt đối.

Kết quả phần thi Toán 800/800 điểm; phần Đọc và Viết đạt 780/800 điểm giúp Khuê vào top 1% thí sinh có điểm bài thi SAT cao nhất thế giới, theo College Board, đơn vị sở hữu bài thi này.

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài kiểm tra kiến thức tự nhiên, xã hội và tư duy logic, được nhiều trường đại học, cao đẳng ở Mỹ sử dụng như một tiêu chí tuyển sinh. Bài thi này kéo dài 134 phút, với 54 câu ở phần Đọc và Viết, 44 câu Toán.

Khi nhận điểm thi qua mail cách đây vài ngày, Khuê nói "đứng hình tầm 3 phút", sau đó hét lên khắp nhà vì vui sướng. Nam sinh thi SAT với mong muốn tìm học bổng du học Mỹ.

Năm học trước, Khuê từng giành giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia, huy chương vàng Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, đều ở môn tiếng Anh.

Phạm Khắc Khuê, học sinh lớp 12E2, trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khuê cho biết khi đỗ lớp 10, em tìm hiểu và nhận thấy điểm thi SAT là một trong những yêu cầu để ứng tuyển và xin học bổng ở Mỹ. Ứng viên trúng tuyển vào các đại học hàng đầu thường có điểm SAT khoảng 1.500, thậm chí 1.540-1.560.

Hè vừa rồi, Khuê dành khoảng một tháng để tập trung ôn tập. Cậu chủ yếu làm đề thi thử do College Board cung cấp và tham khảo cuốn The New SAT: 1.500+ Practice Questions với hơn 1.500 câu hỏi, có đáp án chi tiết, kèm theo gợi ý. Bí quyết của nam sinh là luôn đọc kỹ các phần giải thích đáp án, dù làm đúng hay sai.

"Việc này giúp mình tự rèn luyện một lối tư duy đúng đắn, áp dụng để làm những bài khác", Khuê chia sẻ. Trước đó, thí sinh cần có nền tảng tiếng Anh và kiến thức ở các lĩnh vực vững vàng.

Sau khi thi SAT, Khuê tích cực học tập để duy trì điểm số giỏi ở trường, chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Khuê vừa tổ chức Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc ở Quảng Ngãi (QNMUN). Đây là lần đầu mô hình này có mặt ở Quảng Ngãi, mục tiêu của nam sinh là tạo ra một sân chơi học thuật, mô phỏng các hội nghị của Liên Hợp Quốc (Model United Nation). Tại đây, học sinh đóng vai là đại biểu, đại diện cho nhiều quốc gia hoặc tổ chức khác nhau trong Liên Hợp Quốc để thảo luận, tranh luận về các vấn đề của thế giới thực. Theo Khuê, hoạt động ngoại khóa giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng cần thiết để học tập, nghiên cứu và làm việc sau này.

Nam sinh hy vọng sẽ đạt được mục tiêu giành học bổng du học Mỹ vào mùa thu tới.

Phương Linh