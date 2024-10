Nam sinh chuyên Nga đạt điểm tuyệt đối 3 kỹ năng IELTS

Hà NộiThiên An, lớp 12 chuyên Nga, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt 8.5 IELTS, trong đó ba kỹ năng Nghe, Nói, Đọc đạt tuyệt đối - 9.0.

Ngô Nguyễn Thiên An đạt kết quả này sau bài thi trên máy, hôm 26/10. Trước đó, trong những lần làm bài tập hoặc thi thử ở lớp IELTS, An cũng đạt mức 8-8.5 ở ba kỹ năng này.

Em kể đã dốc sức ôn tập trong ba tháng. Trước đó, nam sinh từng học và thi SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế) nên khi ôn IELTS, em bắt nhịp được ngay.

Hôm đi thi, An bị mất tập trung trong tích tắc ở bài thi Nghe, dẫn đến không chắc chắn khi trả lời một số câu hỏi. Bài thi Đọc, em làm "mượt" hơn, chỉ phân vân ở ba câu dạng bài Yes/No/Not Given. Sau khi làm xong, An xem lại một lượt và cân nhắc đáp án những câu này.

Ở phần thi Nói, nam sinh gặp các chủ đề quen thuộc như sở thích, học tập, thói quen, hàng xóm và người nổi tiếng. Vì thế, An trình bày trôi chảy, tự nhiên.

Trong 4 kỹ năng, Viết là phần An thấy "đuối" hơn cả. Trong các lần thi thử, em thường chỉ đạt 6-6.5. An khá lo lắng, nhưng đề bài Task 1 và Task 2 hôm đó có nhiều thông tin thuận lợi cho em so sánh và triển khai ý. Nhờ từng tham gia câu lạc bộ tranh biện, An đưa ra được các lập luận ở đề Task 2, về việc có nên cho các ông bố nghỉ phép khi có con hay không. Kết quả, An đạt 7.5 ở phần này.

Ngô Nguyễn Thiên An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

An làm quen với Tiếng Anh từ năm lớp 2. Suốt những năm tiểu học, em được dạy về ngữ pháp cơ bản, học tiếng Anh qua các môn như Toán, Khoa học... Vì thế, khi lên cấp 2, An không học thêm nữa mà chỉ học trên lớp. Năm lớp 9, nam sinh thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhưng bị thiếu một chút điểm, đủ điều kiện chuyển sang lớp chuyên Nga.

Nam sinh cho biết bí quyết để giỏi tiếng Anh là tích lũy kiến thức hàng ngày và để ngôn ngữ này đi vào cuộc sống một cách tự nhiên. Ngày trước, khi nhận thấy kỹ năng nói chưa tốt, An tập bằng cách tự nói một mình trong phòng, bắt đầu từ những câu đơn giản như giới thiệu đồ vật, hoạt động thường để luyện độ trôi chảy và phản xạ nhanh.

"Nếu chưa thấy ổn, em sẽ dừng lại, nói thật chậm, ít nhất ba lần rồi mới tăng tốc độ", nam sinh cho hay.

Ngoài ra, An thích xem TED Talks và áp dụng kỹ thuật shadowing, phương pháp luyện nói Tiếng Anh bằng cách bắt chước phát âm, độ nhấn nhá và ngữ điệu của người bản xứ. Em thường nghe bất cứ chủ đề nào quan tâm, khi rảnh rỗi. Những lúc bận, nam sinh vẫn bật video để âm thanh trôi qua.

Theo An, bài thi Nghe của IELTS là những tình huống hàng ngày hoặc học thuật nhưng từ ngữ không quá nâng cao. Nam sinh thấy việc duy trì thói quen nghe thường xuyên và đa dạng chủ đề giúp em nhận diện được từ ngữ, âm tiết một cách dễ dàng.

Em còn xem phim khoa học viễn tưởng, phiêu lưu như Harry Potter, Star Wars..., đọc tin tức trên The Guardian hay đôi khi là những gì hứng thú trên mạng.

"Đừng quá áp lực việc phải đọc hay nghe những bài nặng tính học thuật. Hãy đọc và nghe bất cứ những gì bạn muốn, miễn là bằng tiếng Anh", nam sinh chia sẻ.

Cô Phạm Thị Bích Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Nga, nhận xét An có năng khiếu ngoại ngữ và tư duy logic tốt. Bởi để được 9 ở kỹ năng Nói, ngoài phát âm tốt, thí sinh cần phải có ý tưởng để thể hiện suy nghĩ của mình một cách mạch lạc.

"Tôi đánh giá cao phương pháp học, khả năng và sức bật của An. Bạn ấy là một trong những học sinh xuất sắc trong lớp", cô Hồng cho hay.

An dự định sẽ thi lại để cải thiện điểm Viết. Trước đó, nam sinh đạt điểm SAT 1550/1600, thuộc top 1% thế giới. Em cho biết sẽ dùng các kết quả này để ứng tuyển vào đại học trong và ngoài nước.

Bình Minh