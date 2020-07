Nam sinh 'cầm mạng' lấy tiền đánh bạc

Long AnLần đầu đá gà trực tuyến thắng 80 triệu đồng, nam sinh lớp 11 chơi tiếp thì thua sạch, phải "cầm mạng" gần 600 triệu nên bị nhóm người đến nhà đòi gắt gao.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Đức Hòa điều tra việc nam sinh lớp 11 trường THPT Võ Văn Tần (thị trấn Đức Hòa) bị nhóm người dụ dỗ chơi đá gà qua mạng thua gần 600 triệu đồng. Tụ điểm đánh bạc nơi nam sinh nợ tiền từng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Nhóm thanh niên bịt khẩu trang đi ôtô đến nhà mẹ nam sinh đòi 50 triệu đồng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nam sinh 16 tuổi kể, giữa tháng 6 được một số người đàn ông lạ rủ đến tụ điểm đá gà ăn tiền trực tuyến tại xã Đức Hòa Hạ. Chơi lần đầu em thắng 80 triệu đồng, nên dành 20 triệu mua sắm đồ dùng.

Trưa 14/6, sau khi tan học, nam sinh mặc đồng phục chạy xe máy đến chơi tiếp nhưng thua hết tiền trong người. Nhóm người chơi chung gợi ý "cầm mạng lấy tiền gỡ" nên nam sinh làm theo, thua tổng cộng 520 triệu đồng.

Bị nhóm người này đe dọa, nam sinh về nhà cạy két sắt của gia đình lấy tiền, vàng trị giá 350 triệu đồng đem trả. Do vẫn còn thiếu nợ nên em đến một tụ điểm khác cách đó gần 10 km, tiếp tục "thế mạng" lấy tiền đá gà để gỡ, song thua tiếp 50 triệu đồng.

Một tuần sau, 4 thanh niên đi ôtô, bịt khẩu trang đến tìm bà Đặng Thị Ngọc Linh (41 tuổi, mẹ nam sinh) đòi 50 triệu đồng. Bà Linh trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin khất nợ. Do sợ hãi, nam sinh bỏ học, trốn nhà đi.

Đến kỳ thi học kỳ hai, em vào trường thi ba ngày, sau đó tiếp tục bỏ trốn. Mẹ nạn nhân phải gửi đơn cầu cứu công an. Tám hôm trước, nam sinh trở về.

Mẹ nam sinh cho biết làm nghề bán thịt heo, chồng kinh doanh bất động sản. Vợ chồng bà có hai con trai, nam sinh là con út. Thời gian qua vì lo sợ nên cậu làm bài thi không tốt, đang phải ôn để thi lại.

"Từ khi gia đình trình báo cảnh sát nhóm người kia không đến đòi nợ nữa. Chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ hành vi lôi kéo học sinh bài bạc, để các phụ huynh khác yên tâm", bà Linh nói.

An Nam