Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn, gây tai nạn chết người

Lào CaiNam sinh lớp 11 Hoàng Trung Dũng, 17 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc cho bạn 15 tuổi mượn xe máy, rồi tai nạn xảy ra khiến người ngồi sau tử vong.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Dũng, học sinh lớp 11 Trường THPT số 4 Văn Bàn, để điều tra về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, việc tống đạt các quyết định được thực hiện trước sự chứng kiến của mẹ bị can Dũng - người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật. Liên quan vụ án, một học sinh khác là người điều khiển xe máy gây tai nạn chết người do chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, tối 7/10, Dũng cho bạn 15 tuổi, hiện là học sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Văn Bàn, mượn xe máy. Lúc điều khiển xe, bạn của Dũng chở một người khác, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến khu vực thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, tai nạn xảy ra khi xe bị đổ xuống đường khiến người ngồi sau tử vong vì chấn thương sọ não.

Công an làm việc với Hoàng Trung Dũng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau vụ việc này, công an khuyến cáo cha mẹ không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện. Các gia đình phải chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, để các em vui vẻ đến trường, an toàn về nhà.

Bộ luật hình sự quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Còn người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê của Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, năm 2024 cả nước xảy ra 4.111 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, làm tử vong 1.081 em và bị thương 2.892 em. Nguyên nhân chính là ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận học sinh còn hạn chế, đặc biệt là vi phạm về tốc độ và không đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Phạm Dự