Nam sinh bị 'bật lại' vì dùng tiếng Anh trong bài kiểm tra Văn

Cách xử lý nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục của cô giáo khiến cộng đồng mạng xã hội thích thú.

Bài kiểm tra môn Văn yêu cầu nêu ý nghĩa hình ảnh tiếng sáo trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài.

Thay vì viết vợ chồng A Phủ thì cậu chàng lại có một phen sáng tạo không đúng chỗ: "Couple AFu" (cặp đôi/vợ chồng AFu).

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Tuy nhiên, thấy học sinh khoe tài lẻ ngoại ngữ, giáo viên liền phê tràng dài toàn tiếng Anh:"A very nice couple but "Couple AFu" is not the real name of this short story! So, don't write like that any more, please! Do you understand?".

Dịch: "Một cặp đôi rất đáng yêu nhưng 'Couple AFu' không phải là tên thật của họ trong truyện ngắn này. Vậy nên đừng viết kiểu đó nữa nghe chưa. Em hiểu ý cô chứ?"

Nancy (st)