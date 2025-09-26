Nam sinh bị bạn đánh hội đồng tại nhà

Thanh HóaNam sinh trường THCS Cẩm Phong bị nhóm bạn cùng lớp đấm đá túi bụi vì không cho lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình.

Ông Hoàng Văn Quyết, Hiệu trưởng THCS Cẩm Phong, xã Cẩm Thủy, ngày 26/9 cho biết sự việc xảy ra cách đây bốn ngày.

Theo xác minh ban đầu, nam sinh lớp 8 bị ốm nên nghỉ ở nhà. Tan học, một nhóm khoảng 4 em cùng lớp rủ nhau tới thăm, rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Bị trách móc, cả nhóm liền lao lên giường đấm đá túi bụi, văng tục với bạn. Nạn nhân bị va đập vào thành giường, chỉ biết ôm đầu kêu đau. Một học sinh khác quay lại cảnh này, đăng lên mạng xã hội.

Theo thầy Quyết, nam sinh bị đánh đã được người thân đưa đi bệnh viện thăm khám. Em hiện ổn định tinh thần, chưa gặp chấn thương nặng, song gia đình cho nghỉ thêm để theo dõi.

Các nam sinh đánh bạn cũng tạm nghỉ học, làm việc với công an dưới sự giám hộ của người thân. Thầy Quyết cho biết trước vụ việc, các em không có mâu thuẫn gì trên lớp. Nhà trường đang đợi kết quả điều tra của công an để có hướng xử lý tiếp theo.

Hình ảnh nam sinh THCS Cẩm Phong bị bạn đánh tại nhà. Ảnh cắt từ video

Theo quy định, học sinh không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể bạn bè. Nếu vi phạm, tùy mức độ, các em bị nhắc nhở, phê bình, viết bản tự kiểm điểm hoặc bị dừng học có thời hạn, thường khoảng 1-4 tuần.

Song, Thông tư 19 có hiệu lực từ 31/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình.

Lê Hoàng