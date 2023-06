Nam sinh bật khóc vì đến trường thi muộn 30 phút

Bài thi môn Toán bắt đầu lúc 14h30 nhưng 15h một thí sinh tại điểm thi THPT Chu Văn An, Hà Nội, mới tới nơi.

Chiều 28/6, tại điểm thi THPT Chu Văn An, một thí sinh được xe ôm công nghệ đưa đến lúc 15h, muộn 30 phút so với giờ làm bài thi môn Toán. Thấy cổng đã đóng và không thể vào, nam sinh bối rối rồi bật khóc. Các phụ huynh đứng chờ con gần đó cùng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã đến hỏi han, an ủi.

Đưa con thi tại đây sáng nay, chị Trà My, 42 tuổi, ở quận Ba Đình, kể nam sinh chỉ khóc và không nói gì.

"Tôi cũng có con đi thi nên rất thương cho cháu. Hy vọng hội đồng thi sẽ tạo điều kiện cho cháu được tham dự buổi thi dự phòng vào 30/6", chị My nói.

Nam sinh bật khóc khi đến muộn trong buổi thi Toán chiều nay. Ảnh: Lê Trung

Ông Lê Hồng Chung, trưởng điểm thi THPT Chu Văn An, tối 28/6 cho biết buổi thi môn Toán ở đây có 642 thí sinh dự thi nhưng vắng bốn em. Trong đó, một em được gia đình báo cáo đang ở phòng y tế của phường vì có vấn đề sức khỏe và xin vắng các buổi tiếp theo.

Ông Chung cũng cho hay bảo vệ điểm thi báo cáo có một học sinh đến muộn, sau đó phải ra trạm y tế. Theo quy chế, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó.

"Do gia đình không vào điểm thi để làm việc mà chỉ gửi đơn tới nên tôi không rõ có phải trường hợp đó không", ông Chung cho biết.

Các phụ huynh tới an ủi khi thấy nam sinh đến điểm thi THPT Chu Văn An muộn 30 phút. Ảnh: Lê Trung

Kỳ thi tốt nghiệp THPT còn diễn ra vào ngày mai với bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Hơn 943.300 thí sinh sẽ sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

