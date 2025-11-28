Nam sinh bất hiếu với bà nội bị phạt 18 năm tù

Nghệ AnPhạm Việt Tú bị phạt 18 năm tù vì trộm trang sức của bà nội 77 tuổi, khi bị phát hiện đã xô đẩy khiến bà ngã tử vong.

Bản án ngày 28/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Tú, 19 tuổi, trú xã Diễn Châu, phạm tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Tú ân hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Bị cáo Tú tại tòa, ngày 28/11. Ảnh: Hùng Lê

HĐXX nhận định hành vi của Tú gây nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội với người từ 70 tuổi trở lên; song cũng có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường thiệt hại, được bị hại có đơn xin giảm án.

Theo cáo trạng, Tú là sinh viên ngành kỹ thuật tại một trường đại học ở Nghệ An. Hồi tháng 6, do cần tiền chơi game online và tiêu xài cá nhân, Tú đã cầm cố máy tính xách tay. Khi bị mẹ truy hỏi về máy tính, rạng sáng 28/6, Tú đến xin tiền bà nội để chuộc lại máy nhưng bà nói không có. Nam sinh sau đó ngủ lại cùng bà.

Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc bà ngủ say, Tú lén tháo một chiếc bông tai vàng. Khi bà tỉnh giấc và phản đối, Tú xin lỗi nhưng vẫn cố tháo nốt bông tai còn lại. Tú sau đó nhảy xuống giường định bỏ chạy, song bị bà nắm chặt lưng áo và hô hoán. Nam sinh đã đẩy mạnh khiến bà ngã.

Tú bế bà lên giường, nhặt hoa tai vàng rơi xuống đất rồi lẻn ra ngoài, về nhà nằm ngủ, sau đó bán đôi bông tai lấy gần 9 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, người thân phát hiện cụ bà tử vong, trên đầu có vết máu nên trình báo công an. Cuối giờ chiều, Tú ra đầu thú.

Đức Hùng