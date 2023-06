Nam sinh 24 tuổi nhận học bổng tiến sĩ từ trường thuộc Ivy League

Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa nhận học bổng tiến sĩ ngành AI tại sáu trường Mỹ và chọn theo học University of Pennsylvania (thuộc nhóm Ivy League - tám đại học hàng đầu Mỹ).

Cuối tháng sáu, Hữu Nghĩa (sinh năm 1999) vui mừng khi nhận cùng lúc sáu thư mời nhập học từ các trường: University of Pennsylvania, Boston University, University of California San Diego, Rice University, Georgia Institute of Technology, Vanderbilt University. Em chọn University of Pennsylvania để có cơ hội trau dồi, nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực AI.

Để có thành tích này, từ khi là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, nam sinh xác định AI là mục tiêu phát triển sự nghiệp. Đam mê khoa học và có năng lực nổi trội, ngay từ năm hai, Nghĩa đã tham gia vào các đề tài nghiên cứu AI ở trường, cùng bạn bè thực hiện thêm nghiên cứu cho một số tổ chức khác.

Tốt nghiệp đại học với điểm số gần như tuyệt đối 3,97/4,0, Nghĩa đăng ký tham gia chương trình FPT Software AI Residency với mong muốn tiếp cận với những đề tài nghiên cứu lớn ở tầm cỡ quốc tế.

Sau 6 tháng, dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư, Tiến sĩ tại FPT Software và viện nghiên cứu AI - Mila (Quebec, Canada), Nghĩa có bài báo nghiên cứu đầu tiên được chấp nhận tại hội nghị về AI danh giá nhất thế giới NeurIPS. Nghiên cứu của em có đề tài "Improving Neural Ordinary Differential Equations (NODEs) with Nesterov's Accelerated Gradient Methods", đề xuất một phiên bản NODEs nhanh hơn dựa vào một phương pháp của ngành Tối ưu (optimization) là Nesterov's Accelerated Gradients.

Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa là học viên khóa hai của chương trình AI Residency. Ảnh: FPT Software AI Center

Tháng 10/2022, Nghĩa đại diện cho AI Residency đến New Orleans, Mỹ, trực tiếp trình bày nội dung nghiên cứu tại Hội nghị NeurIPS 2022. Đây là hội nghị xếp hạng cao nhất A* theo đánh giá của tổ chức Computing Research & Entertainment với tỷ lệ chấp thuận nghiên cứu chỉ khoảng 25%.

Năm 2022, NeurIPS quy tụ nghiên cứu từ các đơn vị hàng đầu thế giới như Google, MIT, Stanford, Microsoft Research, Facebook AI Research... FPT Software AI Residency nằm trong số ít đơn vị tại Việt Nam có bài nghiên cứu được chấp nhận.

Nghiên cứu của Nghĩa đặt tại hội nghị và được một số nhà nghiên cứu quốc tế quan tâm. Ảnh: FPT Software AI Center

Nghĩa cho biết: "Hội nghị cho tôi cơ hội tận mắt thấy và trò chuyện cùng những nhà nghiên cứu vốn chỉ có thể theo dõi qua màn hình. Đến hôm trình bày, tôi bất ngờ hơn vì rất nhiều người đến hỏi về bài báo. Hai tiếng liên tục trả lời mà cảm giác thời gian trôi rất nhanh".

Về những cơ hội có được trong quá trình làm việc và học tập tại AI Residency, Nghĩa nói chương trình giúp em tiếp cận kho dữ liệu phong phú của FPT Software. "Tôi còn được làm việc cùng những người thầy, người anh có nền tảng kiến thức sâu rộng. Tôi cũng được tạo điều kiện để ứng dụng đề tài nghiên cứu vào thực tế cũng như làm việc trong các đề tài nghiên cứu tầm cỡ", nam sinh nhấn mạnh.

FPT Software AI Residency là chương trình đào tạo kéo dài hai năm nhằm ươm mầm và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu AI & Machine Learning, phối hợp tổ chức bởi FPT Software cùng Viện nghiên cứu AI Mila, Canada. Trong chương trình này, các học viên được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ của hai đơn vị cũng như nhiều trường lớn, uy tín trên thế giới như University of Texas at Dallas, Singapore Management University, Liverpool University.

Sau ba kỳ tuyển sinh, chương trình nhận 700 hồ sơ ứng tuyển từ cả trong và ngoài nước. Hiện có 44 nghiên cứu khoa học xuất bản, trong đó có 13 báo cáo được chấp nhận bởi các hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực như ICML, NeurIPS.

Minh Huy