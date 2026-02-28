Nam sinh 18 tuổi mắc sùi mào gà

Hà NộiQuan hệ tình dục không an toàn, nam thanh niên xuất hiện các u nhú vùng quanh hậu môn, đi khám phát hiện sùi mào gà.

Ngày 26/2, ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân có nhiều tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc vùng quanh hậu môn và lan vào ống hậu môn. Đây là một thể bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được xử trí đúng cách.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO2 dưới gây mê. Phương pháp này giúp loại bỏ tối đa các tổn thương, đồng thời giảm đau và hạn chế sang chấn tâm lý cho người bệnh. Sau điều trị, bệnh nhân được chăm sóc vết thương tích cực, hiện tại tình trạng ổn định, vết thương tiến triển lành tốt.

Bác sĩ cho hay vùng ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Vì vậy, khi quan hệ đường sinh dục – hậu môn, ma sát thường lớn hơn, dễ gây xây xát và vi chấn thương, từ đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là sùi mào gà.

Sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn là một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp có thể gặp các biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng, đồng thời nguy cơ tái phát tương đối cao. Do đó, việc điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề cao cùng với trang thiết bị phù hợp.

TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết thêm sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) phổ biến do virus HPV gây ra và có xu hướng gia tăng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được xem là nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh STIs khác như giang mai, lậu, thậm chí HIV ở mức đáng lưu ý. Vì vậy, truyền thông, giáo dục sức khỏe và thực hành quan hệ tình dục an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, thực hành quan hệ tình dục an toàn, và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường nhằm hạn chế biến chứng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Lê Nga