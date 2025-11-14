Nam sinh 17 tuổi vô địch cuộc thi lập trình của sinh viên và kỹ sư

Chí Thanh, chủ nhân huy chương đồng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua gần 5.000 sinh viên, kỹ sư IT để trở thành quán quân cuộc thi lập trình Code Tour 2025.

Nguyễn Xuân Chí Thanh, 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nam sinh cho hay đây là thành tích ý nghĩa cho năm học cuối cấp. Em cũng tâm đắc bởi được cọ xát và học hỏi từ nhiều anh, chị và biết cách quản lý thời gian, giữ bình tĩnh và tự tin hơn.

Hồi tháng 3, Chí Thanh là thành viên đội tuyển Việt Nam thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, giành huy chương đồng.

Code Tour 2025 do Đại học Quốc gia TP HCM và VNG phối hợp tổ chức, thu hút 5.100 thí sinh. Trong đó, 85% là sinh viên đại học, 12% là lập trình viên tốt nghiệp trong vòng hai năm trở lại đây. Chỉ gần 200 em là học sinh phổ thông.

Các ứng viên trải qua 5 tuần thi đấu online, từ đầu tháng 10 tới nay với ba vòng loại để chọn 60 người vào chung kết. Nội dung thi là về thuật toán và tư duy giải quyết vấn đề.

ThS. Nguyễn Hải Đăng - Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, Trưởng ban đề thi, cho biết các bài toán được thiết kế dựa trên ba yếu tố: tính phân loại, tính hiện đại gắn với thực tiễn và khả năng truyền lửa đam mê cho các bạn trẻ. Ở mỗi vòng thi, "code" không chỉ là kỹ thuật mà còn là hành trình thử thách để thí sinh rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tinh thần sáng tạo.

Chí Thanh giành quán quân cuộc thi Code Tour 2025. Ảnh: BTC

Lệ Nguyễn