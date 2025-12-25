Nam sinh 17 tuổi tử vong sau một ngày vào trung tâm công tác xã hội

Quảng NinhGia đình gửi Phạm Hải Nam vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà với chi phí 12 triệu đồng một tháng, song sau một ngày, nam sinh đã bị 8 người đánh khiến tử vong.

8 người (nhân viên trung tâm và học viên) liên quan cái chết của Nam (17 tuổi, ở phường Hà Lâm) đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự để điều tra.

Cơ thể bầm tím của cháu Nam trước khi tử vong. Ảnh: GĐCC

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường An Sinh, em Nam nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà vào ngày 22/12. Sáng hôm sau, Nam phát sinh mâu thuẫn với một số bạn cùng phòng và bị đánh gây thương tích. Chiều cùng ngày, sức khỏe của Nam diễn biến xấu và tử vong tại nhà, cơ thể nhiều vết bầm tím.

Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu Nam bị một nhóm người dùng công cụ hành hung, gây thương tích dẫn đến tử vong.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game. Gia đình Nam ký hợp đồng cho con vào trung tâm với chi phí 12 triệu đồng/tháng.

Lê Tân