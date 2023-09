Nam sinh 15 tuổi lên lộ trình học đại học công nghệ sớm

Lê Đức Huy (15 tuổi, TP HCM) khởi đầu với khóa Khoa học máy tính tại FUNiX, dự kiến sẽ theo trọn lộ trình học tập tại đây để chuyển tiếp lên đại học ngành IT.

Huy thường mày mò tìm kiếm thông tin về các khóa học công nghệ với mong muốn học tập sớm, theo nghề lập trình viên. Biết đến khóa Khoa học Máy tính (Computer Science) ở FUNiX, cậu ngay lập tức bị thu hút. Chương trình học online 100% với học liệu chuẩn Mỹ trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, lập trình, ứng dụng nhiều kiến thức vào cuộc sống, học tập. Không chỉ vậy, khóa học còn là bước đệm để Huy học tiếp chương trình Software Engineering (Kỹ thuật phần mềm) với nhiều lựa chọn rộng mở, như học chuyển tiếp đại học sớm theo các trường công nghệ, hoặc đi làm sớm lĩnh vực IT.

Lê Đức Huy chọn học khóa Khoa học máy tính tại FUNiX để làm quen với công nghệ, từng bước theo ngành CNTT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được bố mẹ ủng hộ, chàng trai sinh năm 2008 nhập học từ tháng 7. Huy chia sẻ, trong hai tháng đầu tiên, cậu được học các kiến thức nền tảng về lập trình với học liệu trên nền tảng Codecombat của Mỹ. Ban đầu, việc học trực tuyến 100% khiến em bỡ ngỡ. Dần dần, cách học theo phương pháp lồng ghép vừa học vừa chơi khiến Huy bắt nhịp tốt. Cậu học qua các game thực chiến, đôi khi học và chơi ngay trên game do mình tự xây dựng. Huy nhận thấy IT không khó như cậu từng nghĩ. Kiến thức tuy "thách thức" hơn so với môn Tin học trên lớp, nhưng Huy có thể tiếp thu hiệu quả nhờ sự dẫn dắt dễ hiểu của cô giáo Huỳnh Nguyễn Minh Tú.

"Mỗi buổi em đều được học lý thuyết mới, thực hành và làm bài về nhà. Được cô Tú giảng giải, em thấy việc học IT ngày càng dễ", Huy tâm sự.

Thách thức với Huy nằm ở việc sắp xếp, quản lý thời gian để vừa học trực tuyến, vừa học trên trường suôn sẻ. Để khắc phục, Huy thường tranh thủ làm bài tập về nhà ngay sau khi học xong, sắp xếp buổi học FUNiX vào những ngày nghỉ và tận dụng thời gian rảnh để ôn luyện kiến thức.

"Sau hai tháng, em học được nhiều điều mới về lập trình, nhanh nhẹn hơn trong học tập, ngày càng thích thú với công nghệ thông tin hơn", Huy nói.

Lê Đức Huy đang thực hành code lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu trò chơi và cập nhật lên giao diện người dùng trên nền tảng CodeCombat. Ảnh chụp từ màn hình buổi học

Nhận xét về học trò Lê Đức Huy, cô Minh Tú - người đồng hành với Huy tại FUNiX cho biết em thể hiện được khiếu sáng tạo, hứng thú với các nội dung thực hành trên game.

"Huy bắt nhịp tốt với chương trình học, thường tìm ra những giải pháp lạ cho các bài toán, thử thách trong môn học", cô Minh Tú nói thêm.

Theo cô Minh Tú, khóa học Khoa học Máy tính tại FUNiX cung cấp kiến thức chuẩn mực về công nghệ thông tin, đi từ căn bản, giúp các bạn trẻ có thể trở thành những công dân số thực thụ. Khóa học phù hợp lứa tuổi học sinh, bất kỳ ai cũng có thể học và nên học để có một hành trang vững vàng trong kỷ nguyên 4.0.

Ủng hộ con tiếp cận CNTT, học và đi làm sớm, chị Phạm Thị Giang mẹ của Lê Đức Huy đã tìm hiểu kỹ về FUNiX trước khi đồng ý cho con theo học tại đây. Với hình thức đào tạo trực tuyến, cách học linh động, chị tin rằng đây chính là mô hình học tập mà chị và con đang tìm kiếm.

Từng khá phân vân khi chọn cho con con đường học trực tuyến theo nghề lập trình ở tuổi 15, nhưng sau hai tháng, người mẹ đã tin tưởng và yên tâm.

"Kể từ khi học FUNiX, con có phản xạ học tập nhanh hơn, trong mỗi giờ học online, Huy đều trao đổi tích cực. Kiến thức từ bài học được con hiểu nhanh, nắm bắt nhanh. Hình thức học 1 kèm 1 ở FUNiX dễ học, dễ hiểu, con học tập trung và hào hứng", vị phụ huynh nhận xét.

Dự kiến, sau khi hoàn thành khóa học Computer Science, Huy sẽ tiếp tục chinh phục chương trình Software Engineering, theo đuổi nghề lập trình một cách bài bản tại FUNiX.

Quỳnh Anh