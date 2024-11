Nam sinh 15 tuổi học FUNiX Wings theo đuổi ngành công nghệ thông tin

Nguyễn Hoàng Minh (15 tuổi, Thanh Hóa) được bố mẹ ủng hộ theo học khóa FUNiX Wings để theo đuổi ngành công nghệ thông tin khi vào đại học.

Ngay từ những năm đầu cấp hai, Hoàng Minh đã thể hiện niềm yêu thích với công nghệ. Cậu thích mày mò tìm hiểu về game, mạng, máy tính thông qua Internet. Minh đặc biệt yêu thích và có năng khiếu với môn Tin học ở trường, thường tự tìm hiểu trên Youtube và các diễn đàn về lập trình.

Nhận thấy thiên hướng của con nên bố mẹ Hoàng Minh đã khuyến khích và ủng hộ. Chị Lê Thị Hồng Vân, mẹ của nam sinh cho biết gia đình tạo mọi điều kiện để con học tập và phát triển theo đúng khả năng, sở thích. Biết con mê Tin học nhưng chị không hiểu nhiều về ngành này. Vì thế, người mẹ đã bỏ công tìm hiểu về các khóa học để giúp con có một hành trang tốt hơn cho tương lai.

Nguyễn Hoàng Minh được bố mẹ ủng hộ và đăng kí cho học khóa FUNiX Wings. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Biết đến FUNiX và khóa học Wings dành cho lứa tuổi học sinh, chị Hồng Vân nhận thấy đây là chương trình học phù hợp với con mình. "Con có thể học online bài bản và hệ thống những kiến thức về công nghệ thông tin với kiến thức cập nhật và thực tế, từ đó hiểu hơn về công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh và bồi đắp sở thích sẵn có. Đồng thời, con cũng có thể tích lũy dần những tín chỉ để chuyển tiếp đại học nếu muốn", người mẹ nhận định.

Nhập học ngày 23/9, Minh làm quen với mô hình học tập hoàn toàn mới. Một tuần 5 buổi, Minh sẽ vào Zoom để học với các mentor. Hai môn học đầu tiên của Minh là Kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ thông tin (IT Fundamental) và Trợ lý AI trong công nghệ thông tin (AI Assistant in IT).

Minh chia sẻ, lúc đầu cậu có chút hụt hẫng vì cách học mới yêu cầu sự chủ động cao, thầy cô ít khi nói chuyện và tương tác với học sinh. Nhưng khi học đủ lâu cậu thấy thú vị.

Các video bài giảng bằng tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt và cậu có thể tua để xem lại bất kỳ chỗ nào nếu chưa hiểu. Trong giờ học 45 phút, Minh được trả lời những câu hỏi mang tính thực hành, áp dụng kiến thức ngay khiến buổi học không quá cứng nhắc. "Kèm theo đó là sự giúp đỡ từ các mentor và việc kiểm tra lại kiến thức sau khi học đã khiến cho buổi học không bị nhàm chán, lại dễ hiểu", Minh cho biết.

Hiện học lớp 10A4, trường THPT Đông Sơn 1, Minh cân đối học công nghệ với lịch ở trường để theo học hiệu quả. Cậu học trò 15 tuổi cũng phải bố trí để làm bài, học bài đầy đủ, đảm bảo cả trên lớp lẫn FUNiX. Đôi khi cậu gặp phải những thách thức về mặt kiến thức như bài khó học, hay các lỗi kỹ thuật trong khi làm bài tập. Để khắc phục, cậu xem kỹ các video bài giảng, dành thời gian để nghiền ngẫm kiến thức và đặt câu hỏi, nhờ mentor trợ giúp ngay khi có vấn đề.

"Các mentor hỗ trợ em tận tình. Đôi khi, các thầy cô mentor còn tỉ mỉ chụp từng bước cách làm để em có thể thực hiện bằng được", Minh chia sẻ.

Nhờ nỗ lực của bản thân và sự nhiệt tình giúp đỡ của hannah, mentor, Hoàng Minh đã nắm bắt tốt kiến thức của cả hai môn học đầu tiên trong chương trình Wings. Ở môn một - Kiến thức cơ bản về ngành CNTT, Minh hiểu hơn về cấu trúc máy tính, mạng Internet, cách sử dụng Internet an toàn, hiệu quả. Môn học giúp cậu có cái nhìn rộng hơn về ngành, từ đó hiểu cách vận hành và tổ chức trong công việc về IT và nhìn thấy rõ hơn định hướng nghề nghiệp của bản thân muốn trở thành lập trình viên thì cần chuẩn bị những gì, vị trí này có cơ hội ra sao trong tương lai.

Ở môn học thứ hai là Trợ lý AI trong CNTT, Minh ấn tượng phần nội dung về AI và chatbot. Qua các bài giảng, cậu học trò cảm thấy bất ngờ trước những thông tin, kiến thức bổ ích về các công cụ AI như ChatGPT, Midjourney và nhiều công cụ AI phổ biến khác.

"Càng học em càng cảm thấy thú vị trước sức mạnh và công dụng thực sự của những ứng dụng Trí tuệ nhân tạo này nếu chúng được dùng đúng cách. Học online nhưng cách học mới mẻ, thú vị khiến em tin rằng mình có thể chinh phục tốt những môn học tiếp theo dù chúng có khó hơn", Minh nói.

Sau hai tháng cho con học FUNiX, chị Hồng Vân, mẹ của Minh nhận thấy con trai học tập trung, tự giác và hiệu quả. Con thường chia sẻ về những kiến thức hay ho mình học được, chẳng hạn như các kiến thức về AI.

"Con trở nên tích cực và vui vẻ. Giờ học cũng vào những khung giờ phù hợp, không ảnh hưởng đến việc học ở trường của con. Mong rằng FUNiX Wings sẽ giúp con ngày càng tự tin hơn, không còn bỡ ngỡ khi vào đại học", chị Hồng Vân chia sẻ.

Vân Anh - Quỳnh Anh