Nam sinh 15 tuổi đam mê IOT

Nguyễn Đức Minh Anh là học viên nhỏ tuổi nhất giành được học bổng 20 triệu khóa học về IOT tại FUNiX.

Nguyễn Đức Minh Anh sinh năm 2005, hiện là học sinh lớp 10 chuyên Tin, trường Phổ thông Năng Khiếu - Đại học Quốc Gia TP HCM. Minh Anh đam mê lập trình và nghiên cứu khoa học từ nhỏ.

Ở tuổi 15, Minh Anh đã sở hữu nhiều giải thưởng về công nghệ thông tin như: Giải Nhì và hai giải Nhất Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp trường về hệ thống nhúng (2018 - 2020), giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố (2020), giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp thành phố (2020). Trước đó, Minh Anh được công nhận là Best STEM Ambassadors khi hoàn thành xuất sắc dự án STEM Ambassadors - The seeds for future năm 2019 do Lãnh sự quán Mỹ và công ty Saigon Scientists tổ chức.

Nguyễn Đức Minh Anh đam mê lĩnh vực IOT và đã có những nghiên cứu, sản phẩm đầu tiên.

Bên cạnh đó, em tự thiết kế và lập trình một số sản phẩm công nghệ IoT như: vòng cứu sinh, mắt kính thông minh, trạm thời tiết mini, đèn học thông minh...

Năm 2019, sản phẩm "Mắt kính thông minh cho người khiếm thị" do Minh Anh lập trình và thiết kế giành Giải 3 Tin học trẻ Toàn quốc lần thứ 25. Nhờ đó, Minh Anh được tổ chức SEC - Sustainable Education for Community đỡ đầu thành lập câu lạc bộ SEC và thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khiếm thị". Câu lạc bộ cho ra đời mắt kính thiện nguyện và trao tặng 5 chiếc kính đầu tiên cho cộng đồng người khiếm thị tại TP HCM.

Năm 2020, Minh Anh ứng tuyển và nhận được hai học bổng học công nghệ thông tin của FUNiX - Học bổng Language of Future do anh Nguyễn Hà Đông tài trợ vào tháng 4, và học bổng IOT Programming with LUMI vào tháng 8.

Đại diện FUNiX cho biết, để giành được học bổng IOT, Minh Anh đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, có trình độ, học vấn và kinh nghiệm dày dạn. Với thành tích và phần trình bày phỏng vấn đầy ấn tượng, ban giám khảo đã lựa chọn Minh Anh là một trong những ứng viên đầu tiên nhận học bổng giá trị 20 triệu, giúp em theo đuổi đam mê của mình.

Minh Anh thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khiếm thị". (Ảnh chụp màn hình phóng sự của kênh HTV9).

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Lumi Vietnam - người trực tiếp phỏng vấn Minh Anh chia sẻ: "Minh Anh khá chủ động trong việc học, có ý thức cộng đồng rất cao. Trao học bổng cho Minh Anh, LUMI hi vọng bạn không chỉ cập nhật kiến thức cho mình mà có thể tạo ra ý tưởng, sản phẩm thực tế đóng góp được cho cộng đồng".

Nam sinh 15 tuổi bật mí, để có thể đạt được nhiều thành tích công nghệ thông tin, ngoài đam mê, còn cần kiên trì, cố gắng. Minh Anh thường dành thời gian học mọi lúc, mọi nơi, học ở lớp và trên mạng xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng.

Gia nhập cộng đồng FUNiX, Minh Anh thấy mình có thêm cơ hội học tập cùng các mentor giàu kinh nghiệm và bạn bè. Trong tương lai gần, nam sinh muốn hoàn thành thật tốt khóa học IOT Programming with LUMI ở FUNiX, sớm áp dụng được các kiến thức cần thiết vào việc nghiên cứu của mình.

"Cách học của FUNiX rất thuận tiện, giúp sinh viên tận dụng thời gian nhàn rỗi. Em có thể học bất cứ lúc nào và ở đâu, chủ động sắp xếp thời gian học tập, rút ngắn thời gian bổ sung các chứng chỉ chuyên ngành. Hiện đang học phổ thông, việc học để lấy bằng đại học từ chương trình của FUNiX là lựa chọn ưu tiên trong quá trình học tập của em", Minh Anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Tiến, bố của Minh Anh cho biết, gia đình định hướng cho con học công nghệ thông tin từ những năm đầu cấp hai để tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của trường và thành phố. Từ đó, Minh Anh hứng thú với công nghệ thông tin và dốc sức thực hiện các ý tưởng. Gia đình kỳ vọng cậu bé 15 tuổi sẽ tiếp thu được kiến thức công nghệ thông tin mới nhất với phương pháp học tập hiện đại tại FUNiX.

Nguyễn Quỳnh