Nam sinh 14 tuổi bốn năm liền học lập trình tại FUNiX

Phạm Minh Trí (14 tuổi, Hà Nội) bốn năm liền theo học các khóa IT trực tuyến của FUNiX để khám phá sở thích dành cho lập trình nói riêng, công nghệ thông tin nói chung.

Yêu thích game, công nghệ từ nhỏ, Minh Trí thích tìm hiểu các tựa game hay và tò mò về cách một game được tạo ra như thế nào. Năm lớp ba, Trí biết đến Scratch và đã mày mò tự học để làm game. Dù nhỏ tuổi, em có nhiều thần tượng trong lĩnh vực công nghệ, như H1AZE3M, một nhà lập trình game trên nền tảng Roblox, đã tạo ra tựa game PLS Donate khi mới 15 tuổi.

Ủng hộ con trai, chị Bùi Thị Hương, mẹ Minh Trí đã tìm hiểu các khóa học IT để con có điều kiện tiếp xúc, trải nghiệm. Chị chọn FUNiX và bắt đầu cho Trí theo học các khóa học phù hợp từ năm lớp bốn như: lập trình website đầu tiên, lập trình C cơ bản và sau đó là Computer Science with Python - lập trình game trên nền tảng CodeCombat, lập trình Roblox và hiện là khóa Software Engineering.

Minh Trí đã có bốn năm liền theo học các khóa IT trực tuyến của FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai mẹ con đặt mục tiêu Trí có thể trở thành lập trình viên, đi làm ngay sau khi học xong cấp ba và tự kiếm tiền, tiếp tục chinh phục bằng cử nhân CNTT.

"Tôi kỳ vọng con được học những khóa đúng độ tuổi, giúp con tăng tư duy, hiểu biết về máy tính và học hết cấp ba là có thể chinh phục một chương trình để chuyển tiếp đại học ngành CNTT, đảm bảo nghề nghiệp tương lai", chị Hương chia sẻ.

Nhập học FUNiX từ cuối năm 2019, Minh Trí có gần 4 năm trải nghiệm các khóa học lập trình online và cảm thấy thích thú với các học tại đây.

"Từ khi học FUNiX em cảm thấy mình hiểu biết hơn, tự tin hơn khi sử dụng máy tính, hiểu hơn và biết cách lập trình. Trong các môn đã học, em thích lập trình C nhất vì nó khá thách thức nhưng cũng là nền tảng của nhiều ngôn ngữ lập trình khác", Minh Trí nói.

Suốt thời gian theo học, Trí thường dành hai tiếng mỗi ngày để học, làm bài tập. Em thường học bằng tiếng Anh, tự tìm hiểu và học hỏi thêm từ các nguồn khác.

"Tiếng Anh của em không thực sự tốt, nhưng em rất yêu thích môn học nên không gặp nhiều khó khăn vì sử dụng phụ đề và công cụ dịch khi cần", Trí chia sẻ. Khi có thắc mắc, em hỏi mentor. Các thầy cô hòa đồng, luôn nhiệt tình chỉ dẫn và truyền động lực khiến buổi học vui hơn.

Trí cho hay việc học IT trực tuyến có những thời điểm khó khăn. Như năm lớp 6, Trí từng nản, muốn bỏ ngang, nhưng niềm yêu thích với bộ môn công nghệ khiến em quyết tâm kiên trì bám đuổi việc học. Nhờ đó, em có sự tiến bộ để chinh phục công nghệ dễ dàng hơn.

Theo cậu học trò 14 tuổi, hình thức học trực tuyến ở FUNiX giúp em loại bỏ hầu hết tác nhân ảnh hưởng bên ngoài để tập trung vào kiến thức. Mô hình học linh hoạt cũng tạo điều kiện để em có thể học theo tiến độ của riêng mình, từ đó gặt hái được thành tích tốt. Như năm lớp 6, khi tham gia một cuộc thi lập trình dành cho lứa tuổi học sinh có tên Code Monkey, Trí vận dụng kinh nghiệm học lập trình ở FUNiX và vào vòng chung kết, đạt giải Đồng chung cuộc.

Hiện tại, Trí là học sinh lớp 9A7 trường THCS Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Vừa hoàn thành khóa học Computer Science with Python - Khoa học máy tính với Python, em chuẩn bị chinh phục tiếp khóa Software Engineering lộ trình chuyển tiếp đại học sau khi tốt nghiệp THPT. Trí cho biết, quãng thời gian nghỉ này sẽ giúp em nhìn thấy được con đường đi của mình và cho phép em tiếp tục sáng tạo, làm ra những sản phẩm thú vị dựa trên những kiến thức lập trình mà FUNiX mang đến.

Trong tương lai gần, Minh Trí muốn trở thành một Youtuber có khả năng tự tạo cho mình một tựa game thu hút người chơi. Xa hơn, em muốn sớm lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ thông tin cùng FUNiX và trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp.

Theo sát quá trình học tập của học viên, mentor Trúc Hương đánh giá Minh Trí là cậu học trò thông minh, chăm chỉ và đặc biệt sáng tạo. Quá trình học code hoàn toàn bằng tiếng Anh, mới đầu có nhiều thuật ngữ Trí chưa hiểu rõ nhưng luôn chịu khó lắng nghe và chủ động tìm hiểu thêm. Mentor cũng khen nam sinh giao tiếp và làm bài tập tự tin, áp dụng kiến thức thực tế tốt, tự nghiên cứu các câu lệnh và tạo ra nhiều dự án game thú vị.

Luôn đồng hành cùng con, phụ huynh của Minh Trí tin tưởng khóa học lập trình đang giúp con nuôi dưỡng mỗi ngày niềm đam mê với công nghệ.

Luôn đồng hành cùng con, chị Bùi Thị Hương nhận xét, Minh Trí học FUNiX đầy hào hứng. Bố mẹ không cần đôn đốc mà con luôn tự giác mỗi buổi học. Nhờ học "trường mây", con hiểu biết nhiều hơn về máy tính, tự làm được những game của mình trên nền tảng Code Combat. Con còn có thể tự làm được những website cơ bản, biết sửa chữa lỗi trên web, thiết kế video và đôi khi khiến chị bất ngờ về những hiểu biết về máy tính của con.

"Tôi hài lòng về phương pháp học của FUNiX. Từ khi theo phương pháp này, con chủ động, biết tự tìm hiểu kiến thức, biết cách hỏi và có cộng đồng bạn bè trong lĩnh vực IT. Mình mong rằng, con có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực này, bắt đầu từ những khóa học mà mình đã lựa chọn đúng cho con", chị Hương nói.

Vân Anh - Quỳnh Anh