Nam sinh 12 tuổi nhận học bổng của FUNiX

Gương mặt sáng, hoạt bát, nụ cười hồn nhiên, cậu bé lớp 6 Trần Trọng Nghĩa (Hải Phòng) thích đạp xe, thể dục và nghe nhạc những lúc rảnh rỗi. Em không khác gì so với các bạn cùng lứa, cho đến khi ngồi trước màn hình máy tính. Nghĩa có thể chinh phục những bài toán lập trình, những phần mềm mà em muốn viết. Sản phẩm của Nghĩa có thể khiến nhiều lập trình viên kỳ cựu lầm tưởng tác giả của nó chí ít cũng là một sinh viên công nghệ thông tin.

Bố của Nghĩa, anh Trần Trọng Đại cho biết từ lúc 4 - 5 tuổi, Nghĩa đã tiếp xúc và làm chủ công nghệ rất nhanh, từ việc cài đặt chiếc tivi, đầu DVD, đến điện thoại thông minh. 6 tuổi, Nghĩa được bố cho làm quen với máy tính và rất thích thú. Đến năm học lớp 4, cậu nhóc đã thành thạo việc cài đặt các hệ điều hành, sửa lỗi phần mềm trên máy tính giúp bố và các bác.

Quan sát con, anh Đại thấy Nghĩa hầu như chỉ dùng bàn phím và gõ câu lệnh để xử lý, có những câu lệnh rất dài mà em có thể gõ đúng và tự thao tác tốt. Anh quyết định cho con thử học lập trình. Kết quả, Nghĩa học nhanh, tiếp thu tốt và đến nay đã học được một số ngôn ngữ lập trình cơ bản.

Ở tuổi 12, Nghĩa đã biết tới 8 ngôn ngữ lập trình, khiến nhiều bậc "đàn anh" cũng phải bất ngờ về khả năng của em.

Trần Trọng Nghĩa bị cuốn hút về cách hoạt động kỳ diệu của máy tính và liên tục thử sức. Em rất thích nói chuyện với trợ lý ảo của Google và Cortana của Microsoft.

"Có lần trong lúc tự mày mò, em làm mất hết dữ liệu ổ cứng của bố. Em đã rất cố gắng khôi phục lại dữ liệu nhưng chỉ được một phần. Hè năm lớp 4, em bắt đầu học viết chương trình 'Hello World!' bằng Java đầu tiên. Em cảm thấy việc học lập trình có vô vàn kiến thức để học, càng học thêm em lại càng thấy thiếu", Nghĩa nói.

Nghĩa cho biết thường học lập trình trên một số trang web và tìm kiếm các nội dung cần học trên YouTube. Các nguồn em thường tham khảo là: Codelearn, Medium, Facebook, StackOverFlow, Youtube... Đến nay, Nghĩa đã học được các chứng chỉ cơ bản về 8 ngôn ngữ: C#, C++, C, Java, Python, SQL, Cloud, JS.

Anh Cao Văn Việt - Founder Codelearn đồng thời là một mentor tại FUNiX chia sẻ Nghĩa đứng trong top 20 một số cuộc thi tại CodeLearn, ra được một số bài viết kỹ thuật, thậm chí là về SQL injection (một loại lỗ hổng trang web). Anh yêu cầu cậu bé thử tìm lỗi trên website của Codelearn, chỉ sau một ngày Nghĩa đã tìm được. "Khi biết bạn học lớp 6, tôi quá bất ngờ đến mức không thể tin nổi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng bạn là sinh viên hoặc người đã đi làm", anh Việt cho biết.

Năm 2019, Nghĩa tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi lập trình "AppJamming Summit 2019" cho lứa tuổi từ 8 - 19 do Techkids tổ chức. Đây là thành tích mà cậu học sinh lớp 6 yêu thích nhất vì một ứng dụng chạy trên Android với tính năng điều khiển bằng giọng nói mà em làm ra đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao.

Trần Trọng Nghĩa nhận học bổng Language of Future (Ngôn ngữ của tương lai) do nhà phát triển game Nguyễn Hà Đông trao tặng.

Thấy con trai theo đuổi một niềm đam mê có ích cho nền tảng tương lai sau này, lại thể hiện có năng khiếu, anh Trần Trọng Đại cảm thấy vui nhưng không đặt quá nhiều kỳ vọng vì con còn nhỏ. Anh ủng hộ bằng cách định hướng, góp ý thêm cho con trong quá trình học lập trình.

Trong năm học, gia đình thường yêu cầu Nghĩa phải dành thời gian học bài chính khóa trước, xong mới được học trên máy tính. Thời gian nghỉ hè, cậu bé được học trên máy tính nhiều hơn. "Có thời gian rảnh là cháu chỉ tập trung vào việc học lập trình. Hiện tại, cháu đang làm một ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục để tham gia thi sản phẩm sáng tạo cho khối học sinh THCS", anh Đại tiết lộ.

Anh Đại là người giới thiệu con theo học khóa lập trình Language of Future vì nhận thấy mô hình học online của FUNiX rất tiện lợi. Hệ thống mentor FUNiX - các chuyên gia công nghệ tại nhiều tập đoàn có thể chia sẻ kinh nghiệm lập trình từ thực tế và giúp cậu bé hoàn thiện kiến thức. Vượt qua hàng nghìn hồ sơ đăng ký học bổng, cậu học trò lớp 6 đã được nhận học bổng 100% từ nhà phát triển game Flappy Bird Nguyễn Hà Đông.

Theo học FUNiX, Nghĩa thích thú vì nội dung khóa học có nhiều mảng, cả lý thuyết, bài tập, bài thi... giúp em hệ thống lại kiến thức, nâng cao khả năng lập trình và đặc biệt là theo dõi được tiến độ hoàn thành của chính mình. Trong quá trình học, em được các Hannah và Mentor giúp đỡ khi cần, được hỏi và giải thích cụ thể.

Trước kết quả ấn tượng của Nghĩa, nhiều "đàn anh" trong ngành lập trình khen ngợi cậu bé thông minh, chủ động và có khả năng tự học cao. Nhận những lời khen tặng từ mọi người, cậu học sinh lớp 6 cho rằng mình mới học được các phần cơ bản, còn rất nhiều thuật toán nâng cao và kiến thức khó mà em chưa thể học được. Nghĩa khẳng định sẽ cố gắng phân bổ thời gian hợp lý để tập trung học và code đều được tốt. Em mơ ước tương lai sẽ trở thành một lập trình viên giỏi, viết được nhiều ứng dụng hữu ích cho xã hội.

Quỳnh Anh