Nam shipper 9 năm gắn bó với công việc giao hàng

Ở tuổi 26, Đỗ Minh Hoàng có gần 9 năm làm shipper trong đó 4 năm gắn bó với BEST Express.

Đỗ Minh Hoàng, shipper bưu cục BEST Express Đất Quảng chưa từng nghĩ sẽ được vinh danh là nhân viên xuất sắc của công ty. Anh cũng không ngờ công việc giao hàng tưởng chừng nhất thời lại có thể gắn bó lâu đến vậy, đồng thời giúp anh trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.

Tốt nghiệp phổ thông, Hoàng bắt đầu công việc giao hàng cho các dịch vụ nhỏ lẻ để phụ giúp gia đình. Sau đại dịch, bắt gặp thông tin BEST tuyển dụng nhân viên giao nhận, với vốn kinh nghiệm đã có, anh nhanh chóng ứng tuyển và được nhận làm nhân viên chính thức.

"Tôi muốn đầu quân về một doanh nghiệp để làm việc bài bản hơn cũng như được hưởng các quyền lợi lao động cụ thể", Minh Hoàng chia sẻ.

Shipper Đỗ Minh Hoàng. Ảnh: BEST Express

Hoàng cho biết, môi trường làm việc tại BEST ổn định, mức lương vừa đủ để trang trải chi phí cho gia đình nhỏ, đồng thời giờ giấc khá linh hoạt và ít áp lực, nhờ đó, anh luôn làm việc với tâm trạng thoải mái.

Dù tuổi đời khá trẻ nhưng Hoàng đã có vợ và con đầu lòng hơn 2 tuổi. Gia đình nhỏ chuẩn bị đón em bé thứ hai trong vài tháng tới. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh gắn bó với công việc hiện tại: để ổn định, có điều kiện kinh tế chăm sóc cho gia đình.

Nam shipper giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, công việc giao hàng cho phép anh chủ động về giờ giấc. Nếu giao hàng xong sớm, Hoàng được nghỉ ngơi sớm, đặc điểm này đã mở ra cơ hội cho anh kinh doanh thêm quán ăn vào buổi tối nhằm có thêm thu nhập để chuẩn bị đón thêm thành viên nhí.

Do đó, mỗi ngày vào ca, chàng trai trẻ luôn quyết tâm giao hàng nhanh và hoàn thành sớm công việc. "Anh em shipper muốn giao hàng thành công cao, cần sắp xếp hàng hóa hợp lý theo thời gian khách hẹn để tối ưu thời gian di chuyển. Với những khách hàng từ chối nhận hàng, cần kiên nhẫn giải thích để khách hiểu", Hoàng chia sẻ.

Đỗ Minh Hoàng nhận giải nhân viên giao nhận xuất sắc từ đại diện BEST. Ảnh: BEST Express

Nhờ sự chăm chỉ và linh hoạt trong công việc, Đỗ Minh Hoàng vừa được BEST vinh danh là một trong 45 nhân viên giao nhận xuất sắc trên toàn quốc. Đây là chương trình tri ân được doanh nghiệp tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuệ Anh