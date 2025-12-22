Năm sau mình kết hôn anh nhé

Anh gọi em là Tóc Tiên nhé (biệt danh), em sinh năm 1992, làm kế toán cho một công ty ở Gò Vấp và cũng kinh doanh nho nhỏ.

Em cao 1m72 nên hay được khen là mặc gì cũng hợp, cũng đẹp. Mọi người gọi em với biệt danh là Tóc Tiên vì mái tóc của em thẳng, dài, mượt mà (cười). Em thích chăm sóc bản thân, gia đình và không gian sống của mình. Hiện tại, em đang sống một mình trong căn hộ nhỏ xinh ở Tân Bình cùng hai bé mèo đáng yêu.

Ban công nhà em có vài chậu cây xanh, là góc em rất thích để thư giãn sau một ngày làm việc. Ban công nhà em mát lắm, gió thổi hiu hiu, mát mẻ, sau này mình có thể cùng nhau uống trà đạo bàn chuyện gia đình và ngắm những vì sao tại đây anh nhỉ. Em thích đọc sách, chill chill cà phê vào cuối tuần, nhưng sẽ vui hơn nhiều nếu được đi dạo, được nắm tay người thương đi khắp thành phố này và mọi nơi.



Gia đình em đơn giản lắm, ba mẹ em đang mong cháu để bồng bế, cứ hỏi em hoài, mà có lẽ duyên số em chưa tới, nay em mạnh dạn viết thư nhờ quý báo làm ông Tơ bà Nguyệt se duyên, nếu tìm được người thương thì hẹn anh qua năm mình tính chuyện trăm năm nhé. Em có một chị gái đã lập gia đình và một em trai đang đi du học. Cuộc sống không quá cầu kỳ nhưng đủ đầy và thoải mái.

Về anh, người em đang tìm kiếm: em không đặt nặng tuổi tác, chỉ mong anh tử tế, chân thành, biết yêu thương gia đình. Em tin rằng khi hai người nói chuyện thấy dễ chịu, ở bên nhau thấy vui, nhường nhịn nhau, mọi thứ còn lại đều có thể cùng nhau vun đắp, vượt qua. Anh à, nếu anh cùng tín ngưỡng với em thì thật là một điều tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau vào lễ đường của một nhà thờ và trước Chúa, mình sẽ đi hết cuộc đời này cùng nhau, một vợ một chồng anh nhé.

Đừng ngại gửi thư cho em nha, chờ thư anh. Chúc quý báo và độc giả mùa Giáng Sinh an lành.

