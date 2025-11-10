Nam quân nhân chết não hiến tạng cứu 6 người

Hà NộiTừ tạng của một quân nhân 55 tuổi chết não do đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện hàng loạt ca ghép, hồi sinh 6 cuộc đời.

Ngày 9/11, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ca lấy, ghép đa tạng từ một nam quân nhân 55 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và hai lần đột quỵ. Đây là ca hiến tạng chết não thứ 4 của nơi này trong năm 2025.

Tuần trước, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, khó nói, được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền. Dù được can thiệp lấy huyết khối và điều trị tích cực, tình trạng của ông không cải thiện, não chuyển dạng xuất huyết và không qua khỏi. Trước mất mát lớn, gia đình ông quyết định hiến tạng nạn nhân để cứu những người bệnh đang nguy kịch.

Ngay sau khi có sự đồng thuận từ gia đình, bệnh viện thực hiện hội chẩn và triển khai đồng loạt nhiều kíp mổ. Trái tim của người hiến được ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Lá gan được chia đôi, một phần ghép cho người lớn ngay tại viện, phần còn lại được chuyển đến Bệnh viện Vinmec để ghép cho một bệnh nhi. Hai quả thận giúp hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thoát cảnh chạy thận. Phổi được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương để cứu một người khác. Ngoài ra, hai giác mạc cũng được lấy và bảo quản để chờ ghép cho những bệnh nhân phù hợp.

Tiến sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, cho biết ca ghép tim gặp nhiều thách thức do bệnh nhân nhận từng được cấy thiết bị hỗ trợ thất trái, gây dính nhiều trong lồng ngực. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, êkíp rút ngắn thời gian thiếu máu của quả tim xuống còn 80 phút, từ lúc kẹp động mạch chủ ở người hiến đến khi tim đập lại trong lồng ngực người nhận, đại diện viện cho hay.

Đối với ca ghép gan, PGS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, nhận định kỹ thuật chia gan ngay trong ổ bụng người hiến là phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Kỹ thuật này giúp bảo tồn việc tưới máu cho gan trong suốt quá trình chia, hạn chế tối đa thời gian thiếu máu lạnh và kiểm soát tốt các cấu trúc mạch máu, đường mật, ông Quang phân tích. Bệnh viện 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này vào tháng 4/2024 và đến nay đã thực hiện được 7 ca.

Sau phẫu thuật, sức khỏe các bệnh nhân ghép gan, thận diễn biến thuận lợi, chức năng tạng đang phục hồi tốt. Bệnh nhân ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Lê Nga