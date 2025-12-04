Nam Phi 'tạm ngừng tham gia' G20 giữa căng thẳng với Mỹ

Nam Phi cho biết nước này sẽ "tạm ngừng tham gia" các hoạt động thuộc khuôn khổ G20 trong thời gian Mỹ đảm nhận vai trò nước chủ tịch.

"Vào thời điểm này năm sau, Anh sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch G20. Khi đó, Nam Phi sẽ có thể tham gia một cách thực chất và ý nghĩa vào những vấn đề thực sự quan trọng đối với phần còn lại của thế giới", Vincent Magwenya, phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, hôm nay cho hay.

Mỹ tuần trước tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên của G20, sau khi tẩy chay hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Ramaphosa chủ trì tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.

"Hiện chúng tôi sẽ tạm nghỉ trong lúc phát quảng cáo, cho đến khi chương trình tiếp tục phát sóng bình thường", ông Magwenya nêu thêm, sử dụng cách nói châm biếm.

Mỹ chưa bình luận về động thái này của Nam Phi.

Bên ngoài Trung tâm triển lãm Nasrec ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 22/11. Ảnh: AFP

Mỹ và Nam Phi đang bất đồng về loạt chính sách đối nội và đối ngoại. Khi ông Ramaphosa tới Nhà Trắng hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phát một video cáo buộc chính phủ Nam Phi thực hiện chiến dịch chống lại nông dân da trắng. Chính phủ Nam Phi phủ nhận mọi cáo buộc.

Hai quốc gia cũng bất đồng về việc Nam Phi kiện Israel, đồng minh của Mỹ, lên Tòa án Công lý Quốc tế với cáo buộc phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza. Ông Trump đã áp thuế 30% đối với Nam Phi, mức cao nhất ở khu vực cận Sahara.

Căng thẳng lên đỉnh điểm sau khi Mỹ không cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg tháng trước.

Ông Trump ngày 26/11 thông báo sẽ không mời quan chức Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm tới ở Miami với lý do nước này "vi phạm nhân quyền đối với nông dân da trắng" và từ chối việc chuyển giao mang tính biểu tượng vai trò chủ tịch G20 cho Mỹ vào cuối hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg.

Phản ứng trước việc ông Trump không mời dự hội nghị, Nam Phi tuyên bố nước này là thành viên G20 và vị thế của họ trong nhóm do các thành viên khác quyết định.

Nam Phi là thành viên sáng lập G20, nơi tập hợp các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phát ngôn viên Magwenya cho biết Pretoria không vận động các quốc gia khác hỗ trợ, nhưng đã nhận được thông điệp đoàn kết từ một số thành viên G20.

Huyền Lê (Theo Reuters)