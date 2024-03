Nam Phi sẽ tiêu diệt 1 triệu con chuột trên đảo Marion

Một hòn đảo hẻo lánh gần Nam Cực đang lên kế hoạch tiêu diệt hàng loạt chuột nhắt do chúng là kẻ thù gây hại cho hệ sinh thái địa phương và xóa sổ chim biển hiếm.

Chim hải âu đầy vết thương do chuột gây ra. Ảnh: Mouse-Free Marion

Chuột nhắt trên đảo Marion thuộc quần đảo Hoàng tử Edward nằm giữa Cape Town, Nam Phi, và Nam Cực, đang sinh sản mất kiểm soát, tàn phá nghiêm trọng sự đa dạng sinh thái độc đáo của hòn đảo, Business Insider hôm 18/3 đưa tin. Theo Anton Wolfaardt, quản lý dự án Mouse-Free Marion, chúng là một trong những động vật thành công nhất thế giới và có mặt ở khắp mọi nơi.

Cuộc xâm lấn đảo Marion của chuột nhắt bắt đầu vào đầu thế kỷ 19 khi chúng trốn thoát từ tàu săn hải cẩu và trở thành động vật ăn thịt có vú đầu tiền trên đảo. Những con chuột ăn thịt chim biển, bao gồm cả con non trong tổ và chim trưởng thành, dù chỉ to bằng một phần con mồi. Các nhà bảo tồn trên đảo Marion từng chụp ảnh một con chuột ngồi ăn chim hải âu lang thang non.

Chuột săn chim biển là hiện tượng hiếm mới chỉ được ghi nhận ở vài hòn đảo. Nhiệt độ toàn cầu gia tăng là nguyên nhân phía sau số lượng chuột tăng vọt trên đảo, thúc đẩy chúng tìm nguồn thức ăn thay thế như chim biển. Chuột nhắt nhận thấy nhiều con chim biển không có khả năng tự vệ trước đòn tấn công của chúng và trở thành mục tiêu bất động.

Theo tổ chức BirdLife International, quần đảo Hoàng tử Edward là nơi ở của hàng triệu con chim biển thuộc 29 loài, bao gồm chim cánh cụt. Dự án Mouse-Free Marion cho biết 19 trong số những loài chim biển sinh sản trên đảo sẽ đối mặt nguy cơ tuyệt chủng ở địa phương trừ khi nhà chức trách có biện pháp.

Đó là lý do tại sao dự án này lên kế hoạch sử dụng trực thăng để rải 550 tấn mồi chứa thuốc diệt chuột khắp hòn đảo. Theo họ, đây là phương pháp duy nhất thành công trong việc xóa sổ chuột khỏi những hòn đảo lớn. Keith Springer, quản lý điều hành dự án Mouse-Free Marion, nói kế hoạch của họ có ý nghĩa quan trọng với hòn đảo và khu vực rộng hơn. Chim biển trên đảo Marion là thành viên của quần thể chim biển trong vùng, có sự gắn kết tất yếu với độ lành mạnh của khu vực cận Nam Cực.

Ước tính có hơn một triệu con chuột nhắt trên đảo Marion. Những nỗ lực trước đây nhằm giảm số lượng của chúng bao gồm sử dụng mèo đều không hiệu quả và làm phức tạp hóa vấn đề. Hàng nghìn con mèo hoang giết chết 500.000 con chim biển một năm cho tới khi bị loại bỏ bởi virus cúm. Hiện nay, dự án Mouse-Free Marion đang cần huy động kinh phí 25 triệu USD cho kế hoạch, nhiều khả năng bắt đầu năm 2027.

An Khang (Theo Business Insider)