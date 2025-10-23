Nam Phi coi Việt Nam là người bạn thân thiết ở châu Á

Tổng thống Ramaphosa cho biết Việt Nam là "người bạn thân thiết, đối tác quan trọng" của Nam Phi ở châu Á, mong muốn phát triển quan hệ song phương.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa ở Phủ Chủ tịch hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi, theo Bộ Ngoại giao.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển năm 2004.

Tổng thống Ramaphosa chia sẻ Việt Nam là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Nam Phi tại khu vực châu Á. Ông cho biết chuyến thăm cấp nhà nước nhằm khẳng định quyết tâm của Nam Phi trong củng cố, phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường, khi đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc ở Nam Phi và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa tại Phủ Chủ tịch ngày 23/10. Ảnh: Giang Huy

Tổng thống Nam Phi ủng hộ và đánh giá cao Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số. Ông khẳng định Nam Phi sẵn sàng ủng hộ ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức của LHQ.

Chủ tịch nước và Tổng thống Cyril Ramaphosa thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực lẫn thế giới.

Hai lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn sự gần gũi và tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư để tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích đôi bên.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh.

Việt Nam và Nam Phi khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên những vấn đề quốc tế, khu vực, nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương LHQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày hội kiến Tổng thống Nam Phi tại trụ sở chính phủ. Hai lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, dư địa và tiềm năng thúc đẩy hợp tác còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cyril Ramaphosa tại trụ sở chính phủ ngày 23/10. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng cũng đề nghị Nam Phi ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên chung như giảm đói nghèo và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh quá trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Tổng thống Cyril Ramaphosa khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á. Ông mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, xe ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải.

Hai bên xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ song phương thời gian tới, nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa và sản phẩm của mỗi bên, tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho nâng cao kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư.

Nguyễn Tiến