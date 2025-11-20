Nam phạm nhân dụ tình nữ y tá để được tiếp tay buôn lậu trong tù

Y tá Amy Hatfield lợi dụng chức vụ để tuồn hàng cấm, giúp người tình kiếm tiền trong đường dây buôn lậu vào nhà tù lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Anh.

Ngày 14/11, trên chương trình Gangster Presents: Sex, Drugs & Cell Block Parties của BBC, Amy Hatfield chia sẻ về mối quan hệ tình ái với một tù nhân và vai trò của cô trong mạng lưới buôn lậu trị giá một triệu bảng Anh.

Amy trở thành nhân viên hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại Nhà tù Lindholme ở thành phố Doncaster từ tháng 9/2018. Joseph Whittingham, tội phạm bị kết án 36 tuổi, bắt đầu tán tỉnh Amy ngay sau đó.

Amy chia sẻ rằng ban đầu không cảm thấy bị thu hút bởi tù nhân này, nhưng đã bị choáng ngợp trước sự tán tỉnh của hắn vào thời điểm lòng tự tin của cô "chạm đáy". Theo Amy, cô đã quen với việc bị chê bai, hạ thấp trong các mối quan hệ trước, còn Joseph luôn khen cô xinh đẹp và có đôi môi quyến rũ.

Bà mẹ đơn thân 40 tuổi cho biết đã bị ám ảnh bởi gã tù nhân nguy hiểm. Sau khi họ quan hệ tình dục, Joseph bắt đầu lôi kéo Amy vào đường dây buôn lậu quy mô lớn do hắn điều hành.

Amy Hatfield (trái) và Joseph Whittingham. Ảnh: SWNS

Theo lời kể, Amy và Joseph liên lạc với nhau qua điện thoại lậu, hắn đã tính toán thời gian gọi điện để tránh sự kiểm tra của quản giáo. Amy thường "chạy lên phòng ngủ riêng, tránh xa bọn trẻ để chúng không nghe thấy tôi đang nói chuyện với ai".

Ban đầu, các cuộc gọi tập trung vào kế hoạch của họ sau khi Joseph được thả khỏi tù. Họ bàn về việc đi chơi xa cùng nhau, đi chơi cuối tuần, dành thời gian cho gia đình... nhưng rồi Joseph nói họ có thể kiếm tiền trước khi hắn ra tù. "Rõ ràng là tôi không nên vượt quá giới hạn, nhưng tôi đã làm vậy", Amy nói.

Amy nói rằng Joseph "thích cảm giác hồi hộp", bảo cô "hãy dám mạo hiểm" và bắt cô vận chuyển chất cấm để hỗ trợ "mạng lưới buôn lậu nhà tù lớn nhất và phức tạp nhất", theo cảnh sát.

Cho đến khi bị bắt quả tang vào năm 2019, nữ y tá đã giúp tên tội phạm chuyên nghiệp vận chuyển thuốc lắc, cần sa, steroid, điện thoại di động và thậm chí cả dao vào nhà tù rồi sắp xếp các cuộc hẹn khám sức khỏe tâm thần giả để giao hàng cho các tù nhân.

Dao, điện thoại và thuốc theo toa do Amy mang vào được bán với giá cao gấp 10 lần giá trị thông thường.

Sau khi bắt Amy, đội điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại, USB, tiền, vũ khí và ma túy được buôn lậu trong các chai nước trái cây.

Amy Hatfield buôn lậu hàng cấm vào nhà tù bằng cách giấu trong các chai nước trái cây. Ảnh: PA

Amy bị tuyên án 10 năm 2 tháng tù tại Tòa Đại hình Sheffield vào năm 2023 vì tiếp tay cho mạng lưới buôn lậu. Thẩm phán nói rằng Joseph đã lợi dụng lòng si mê mù quáng của cô để dẫn dắt vào con đường phạm tội.

Tòa án cho biết việc sử dụng ma túy trong nhà tù Lindholme đã tăng vọt không lâu sau khi Amy bắt đầu làm việc tại đó vào năm 2018, và giảm trở lại sau khi cô bị bắt vào năm sau.

Tổng cộng 17 người liên quan vụ án đã bị bỏ tù, bao gồm 5 tù nhân, người thân và bạn bè đã giúp đưa vũ khí, ma túy vào nhà tù và rửa tiền.

Joseph bị kết án 11 năm 4 tháng tù. Hắn đã chết tại Nhà tù Woodhill ở thành phố Milton Keynes hồi đầu năm, nguyên nhân chưa được tiết lộ.

Tuệ Anh (theo Mirror, BBC)