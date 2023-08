Những nhát dao cạn tình của ông lão 61 tuổi đòi tiền người yêu

Nghệ AnÔng Trần Văn Năng, 61 tuổi, khai sau khi đâm chết người yêu Phạm Thị Hợp, 54 tuổi, đã "tranh thủ du lịch" qua nhiều tỉnh thành vì biết sẽ sớm bị công an lần ra tung tích.

Khoảng 8h ngày 15/7, con trai bà Hợp đi chơi trở về nhà ở xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, phát hiện mẹ tử vong trong phòng ngủ của căn nhà cấp bốn, thi thể có nhiều vết đâm. Chiếc xe máy biển Nghệ An cùng túi xách đựng 2 điện thoại di dộng và một số tài sản thuộc sở hữu của gia đình cũng bị lấy đi.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan pháp y nhận định bà Hợp, 54 tuổi, có thể tử vong trước đó khoảng 3-4 tiếng.

Ban chuyên án cho rằng nạn nhân có thể bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm, nợ nần không có khả năng thanh toán hoặc cướp tài sản. Trong đó, nhiều người nghiêng về khía cạnh giết người cướp của, bởi đồ đạc xáo trộn.

Theo cán bộ điều tra, dấu vết hung thủ để lại "rất mờ", ngoài vết máu trong nhà cùng vài đồ đạc văng giữa nền thì không có thêm manh mối liên quan. Án mạng xảy ra vào đêm tối, ít người di chuyển ngoài đường hoặc qua lại hiện trường.

Nghi can Năng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều trinh sát được cử đi xác minh mối quan hệ của nạn nhân. Những người từng mang tiền án, có biểu hiện bất thường về tâm lý ở trên địa bàn cũng nằm trong "tầm ngắm". Các tổ công tác khác được giao chốt chặn tại các ngả đường và đi đến các khu vườn hoang, cánh đồng, bờ sông trong phạm vi bán kính vài km để tìm kiếm manh mối nhưng đều không mang lại kết quả tích cực.

Theo chính quyền địa phương, bà Hợp nhiều năm qua ở cùng con trai 17 tuổi tại nhà riêng ở xóm Đô Lương. Người phụ nữ 54 tuổi sống chan hòa xóm làng, không nợ nần, gần đây không mâu thuẫn với ai.

Trong lúc mọi thứ đang "rối như tơ vò", cơ quan điều tra nhận thông tin, ngày 14/7 có người đàn ông lạ mặt nói giọng miền Bắc đến ở tại nhà bà Hợp, nhưng sau đó đi đâu không rõ. Sau vài tiếng cảnh sát xác định người lạ là Trần Văn Năng, 61 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Một tổ công tác được cử ra Hải Phòng xác minh nhân thân của Năng song ông ta đã rời đi trước đó vài ngày. Năng đã ly hôn, thuê nhà trọ sinh sống, làm bảo vệ tại bến xe trên địa bàn. Một ngày sau, "nút thắt" về vụ án như được tháo gỡ, khi trinh sát phát hiện xe máy của bà Hợp tại garage của một bệnh viện ở thị xã Hoàng Mai, cách hiện trường khoảng 80 km, người gửi xe chính là ông Năng.

Nhận định Năng là nghi can chính, đã gửi xe máy tại bệnh viện rồi bắt ôtô khách trốn vào các tỉnh phía Nam, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cử nhiều lực lượng truy tìm.

Sau 5 ngày, đến chiều 19/7, cảnh sát phát hiện Năng trên ôtô khách đi từ Cần Thơ về TP HCM nên siết vòng vây. Qua khám xét, nhà chức trách thu hai điện thoại mà Năng lấy của nạn nhân sau khi gây án.

Xe máy mà Năng cướp của nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Năng khai đầu năm 2023, trong lúc làm bảo vệ tại bến xe ở Hải Phòng đã gặp và quen bà Hợp, nảy sinh tình cảm. Dù cách trở về địa lý song Năng ý định sẽ duy trì mối quan hệ này để "nương tựa nhau khi về già". Hồi tháng 4, khi bà Hợp ngỏ ý vay 10 triệu đồng, Năng đồng ý. Tuy nhiên, ông ta cho rằng sau khi đạt được mục đích, người tình "có biểu hiện lạnh nhạt, hắt hủi" nên muốn đòi lại tiền.

Ngày 14/7, Năng vào huyện Tân Kỳ, Nghệ An tìm gặp bà Hợp để giải quyết chuyện nợ nần lẫn tình cảm song không có tín hiệu tốt. Tối cùng ngày, Năng nằm ở giường phòng ngoài, bà Hợp ngủ trong phòng phía sau.

Ông Năng khai nằm trằn trọc không ngủ được, cho rằng bà Hợp "chỉ lợi dụng tình cảm của mình" nên bực tức, lên kế hoạch trả thù cho hả giận. Khoảng 4h ngày 15/7, ông ta xuống nhà bếp lấy dao, đi vào phòng ngủ của người tình. Thấy bà Hợp đang nằm trên giường, Năng vung dao đâm một nhát trúng ngực. "Bà Hợp vùng dậy hỏi "sao anh làm thế với em"... Tôi sau đó cầm dao đâm thêm nhiều nhát nữa mới dừng lại", lời khai của ông Năng tại cơ quan điều tra.

Thấy bà Hợp tử vong, nghi phạm lấy xe máy cùng túi xách đựng các tài sản của nạn nhân. Trên đường trốn chạy, ông Năng mở túi xách lấy hai điện thoại cùng hơn 600.000 đồng. Tiếp đó, ông ta thay quần áo rồi vứt con dao gây án cùng túi xách, quần áo xuống mương nước bên đường.

Sau khi gửi xe máy của nạn nhân tại bệnh viện, ông Năng liên tục thay đổi phương tiện và cung đường di chuyển để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Trong 5 ngày, ông ta lần lượt đi qua nhiều tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Cần Thơ. Theo một cán bộ điều tra, ông Năng khai biết không thể thoát tội nên khi trốn chạy đã tranh thủ đi qua nhiều địa phương để du lịch trước khi phải ngồi tù.

Hiện, ông Năng đã bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt giam về tội Giết người, Cướp tài sản, theo điều 123 và 168 Bộ luật Hình sự.

