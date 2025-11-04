'Nấm mồ' nước chôn trạm ISS năm 2030

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ rơi xuống nghĩa địa tàu vũ trụ mang tên Mũi Nemo trên biển Thái Bình Dương sau khi ngừng hoạt động cuối năm 2030.

Mũi Nemo trở thành điểm rơi hoàn hảo cho các tàu vũ trụ do không nằm gần bất kỳ vùng đất nào. Ảnh: Weather

Hôm 2/11, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kỷ niệm năm thứ 25 có người ở liên tục. Phòng thí nghiệm trên quỹ đạo này là một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại và đắt đỏ nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, NASA và các đối tác quốc tế đã lên kế hoạch để trạm ISS ngừng hoạt động vào cuối năm 2030. Nó sẽ rời khỏi quỹ đạo với sự hỗ trợ của phiên bản cải tiến từ khoang chở hàng Dragon của SpaceX. ISS sẽ rơi xuống khu vực không người ở ngoài khơi Thái Bình Dương có tên Mũi Nemo.

Được ví như "nghĩa địa tàu vũ trụ", Mũi Nemo là vùng biển đặt theo tên thuyền trưởng tàu ngầm nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của Jules Verne. Theo Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, Mũi Nemo có tọa độ 48°52,6′ vĩ Nam và 123°23,6 kinh Tây, nằm giữa đảo Ducie thuộc quần đảo Pitcairn ở phía bắc, đảo Motu Nui thuộc quần đảo Easter ở phía đông bắc và đảo Maher tại Nam Cực ở phía nam.

Vị trí xa xôi này lý giải tại sao Mũi Nemo là lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà hoạch định nhiệm vụ để hạ cánh hàng trăm tàu vũ trụ lớn trong thập kỷ qua. Do không có đất liền xung quanh, khả năng mảnh vỡ gây thương tích cho con người, phá hủy nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng, gần như bằng không.

Theo NASA, một số mảnh vỡ của trạm ISS có khả năng vẫn tồn tại sau quá trình hồi quyển. Những kỹ sư của họ dự đoán quá trình tan vỡ sẽ diễn ra lần lượt theo 3 đợt: mảng pin mặt trời và bộ tản nhiệt tách ra đầu tiên, tiếp theo là các module nguyên vẹn và bộ khung rơi ra, cuối cùng module và khung giàn vỡ thành nhiều mảnh. Khi mảnh vỡ tiếp tục rơi qua khí quyển, lớp vỏ ngoài của module sẽ tan chảy, phần cứng bên trong lộ ra, nóng lên nhanh chóng và chảy theo. Hầu hết phần cứng của trạm sẽ bốc cháy hoặc bay hơi do nhiệt độ cực hạn, trong khi vài bộ phận đặc hơn hoặc chịu nhiệt tốt như các đoạn khung sẽ rơi xuống Mũi Nemo.

Phân tích trên dựa vào quá trình hồi quyển của những tàu vũ trụ lớn khác như trạm Mir của Liên Xô và Skylab của NASA. Nga điều khiển trạm Mir hồi quyển có kiểm soát gần Mũi Nemo vào tháng 3/2021. NASA để trạm Skylab rơi trên Ấn Độ Dương vào tháng 7/1979 nhưng không thành công. Những mảnh vỡ cháy sém của trạm rơi xuống Tây Australia. Thị trấn Esperance sau đó đã yêu cầu NASA trả khoản tiền phạt 400 USD. Tính đến nay, trạm Mir dài 33 m và nặng 130 tấn vẫn là phương tiện lớn nhất từng rơi xuống Trái Đất nhưng trạm ISS sẽ phá vỡ kỷ lục đó trong tương lai với chiều dài bằng một sân bóng và nặng 460 tấn.

An Khang (Theo Space)