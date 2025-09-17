Nam Long vào top 4 thương hiệu bất động sản giá trị

Tập đoàn Nam Long vào nhóm 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam, nhờ chiến lược đô thị tích hợp cùng nền tảng tài chính, theo công bố Brand Finance.

Brand Finance công bố bảng xếp hạng ngày 9/9, ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn như Vinhomes, Masterise Group... Trong đó, Nam Long (NLG) giữ vị trí thứ 4 toàn ngành. Giải thưởng đánh dấu lần thứ 5 thương hiệu này xuất hiện trong bảng xếp hạng và là năm thứ 4 liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu.

Sau giai đoạn trầm lắng của thị trường, năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 7.196 tỷ đồng, tăng 126% so với 2023, đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 518 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 và 3 lần cùng kỳ.

Khu đô thị Waterpoint của Nam Long tại Long An (cũ). Ảnh: Nam Long

Động lực tăng trưởng đến từ các khu đô thị quy mô lớn như Waterpoint (Tây Ninh), Izumi City (Đồng Nai), Mizuki Park và Akari City (TP HCM)... với hơn 25.000 sản phẩm đã bàn giao. Các dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, gồm nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, F&B, không gian công cộng... Nam Long cũng xây dựng hệ sản phẩm đa dạng, từ căn hộ vừa túi tiền EHome, dòng trung cấp Flora đến cao cấp Valora, theo đuổi triết lý mang lại giá trị thật nhằm duy trì uy tín thương hiệu kể cả khi thị trường biến động.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu và sáng tạo của Việt Nam, với ba trụ cột: mở rộng quỹ đất, phát triển đô thị tích hợp và củng cố thương hiệu bền vững. Hiện doanh nghiệp sở hữu gần 700 ha quỹ đất tại TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ và đang mở rộng ra miền Bắc với dự án tại Hải Phòng.

Tập đoàn cũng đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác quốc tế, đặc biệt là hai doanh nghiệp Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad với hơn 10 dự án đã triển khai. Một số dự án mới đang được phát triển gồm Nam Long Đại Phước (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) và Izumi City.

Về thương hiệu, Nam Long đặt chiến lược "chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng", thể hiện qua việc ứng dụng ESG trong chiến lược hoạt động. Đơn vị triển khai học bổng Swing for Dreams 15 năm liên tục, phát triển nhà ở xã hội EHomeS, tổ chức các hoạt động cộng đồng tại Làng Văn hóa Việt - Nhật (Waterpoint), chú trọng mảng xanh và môi trường sống bền vững.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng giám đốc Nam Long, cho biết mục tiêu của tập đoàn là phát triển bền vững, mang lại giá trị ổn định lâu dài cho cổ đông, đối tác, nhân viên và cộng đồng.

Hoài Phương