Nam Long tổ chức giải golf gây quỹ học bổng cho sinh viên

Giải golf thường niên của Nam Long huy động hơn 1,15 tỷ đồng cho chương trình học bổng Swing for Dreams, tiếp sức sinh viên tài năng vượt khó tại các trường đại học TP HCM.

"Nam Long Friendship Golf Tournament" là giải đấu thường niên gắn liền với chương trình học bổng Swing for Dreams, do Nam Long tổ chức suốt 16 năm qua theo hình thức không thu phí. Bên cạnh yếu tố thể thao, giải đấu đóng vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác có chung tinh thần sẻ chia, cùng đồng hành trong những hoạt động vì xã hội bền vững.

Giải "Nam Long Friendship Golf Tournament" tổ chức thành công ngày 13/12. Ảnh: Nam Long

Năm nay, sau một tháng khởi động, chương trình đã vận động được hơn 1,15 tỷ đồng, vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các đối tác, cá nhân đồng hành... Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để trao học bổng Swing for Dreams cho các sinh viên tài năng, tại những trường đại học trọng điểm ở TP HCM, góp phần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Ban tổ chức nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về kinh phí, hiện vật từ các đơn vị tài trợ như: May Thêu Giày An Phước, TBS Group, Newtecons, Nippon Paint Việt Nam, Jotun Việt Nam, Cửa kính nhôm C.N.D, QHplus, Ricons, Xây dựng 14-9. Bên cạnh đó còn có đơn vị: Đạt Vĩnh Tiến, BM Windows, H.B & Lixil, Gỗ An Cường, Nội thất DThome, Sol E&C, J Garden, BOHO Decor, An Phong, Abus, Oppein...

Giải vận động được số tiền hơn 1,15 tỷ đồng cho chương trình học bổng Swing for Dreams. Ảnh: Nam Long

Đại diện Nam Long cho biết, thông qua Swing for Dreams, đơn vị hướng đến việc hỗ trợ những sinh viên có thành tích học tập tốt, tinh thần cầu tiến và nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh tiếp sức về tài chính, chương trình còn tạo động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng trong tương lai.

Sau 16 năm triển khai, chương trình Swing for Dreams đã trao gần 1.700 suất học bổng cho sinh viên trên cả nước. Trong thời gian tới, Nam Long sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng hình thức hỗ trợ, đồng thời tăng cường phối hợp với các trường đại học nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của sinh viên.

Ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Nam Long

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết công ty xem giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững. Theo ông, việc đầu tư cho sinh viên tài năng vượt khó mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, còn góp phần hình thành lực lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh sự đồng hành của các đối tác và mạnh thường quân là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị lan tỏa lâu dài của chương trình.

Hoàng Đan