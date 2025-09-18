Nam Long tích hợp ESG vào dự án và hoạt động kinh doanh

Nam Long áp dụng ESG vào quy hoạch, phát triển các dự án đô thị, chú trọng đến môi trường, cộng đồng song song với năng lực vận hành của tập đoàn.

Tập đoàn Nam Long công bố báo cáo phát triển bền vững ESG độc lập, tách biệt khỏi báo cáo thường niên. Trong đó, chiến lược phát triển các đô thị ESG tiếp tục là trọng tâm, triển khai trên tất cả dự án hiện có, đo lường bằng các tiêu chuẩn quốc tế. Các hoạt động phát triển bền vững của Nam Long trên ba trụ cột chính: bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực và gắn kết cộng đồng; kinh doanh có trách nhiệm.

Phủ xanh các đô thị

Tính đến năm 2024, hơn 10.800 cây xanh được tập đoàn trồng tại các dự án. Hơn 22.000 cây lâu năm được duy trì chăm sóc tại hệ thống vườn ươm của Nam Long. Đơn vị xác định "tôn trọng tự nhiên" là yếu tố tiên quyết để phát triển bền vững. Trong phát triển khu đô thị, từ quy hoạch, thiết kế đến quản lý vận hành, Nam Long triển khai nhiều giải pháp tăng chất lượng cuộc sống cho cư dân và bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái địa phương.

Đơn cử, các khu đô thị có mật độ xây dựng 16-30%, bảo tồn thiên nhiên sông nước, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, công trình cộng đồng, hồ cảnh quan, từ đó điều hòa khí hậu. Điển hình có Waterpoint sở hữu tới 95 ha công viên và mặt nước, Mizuki Park dành tới hơn 71% diện tích cho mảng xanh và kênh đào,

Khu đô thị Waterpoint tại Bến Lức, Long An cũ. Ảnh: Nam Long

Tổng lượng nước tiêu thụ tại các khu đô thị năm 2024 đã giảm 29% so với 2023. Điều này đến từ nhiều giải pháp thu gom, tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải; ưu tiên trồng các loại cây bản địa ít cần tưới; trồng cây phủ mặt đất để giữ ẩm. Nam Long cũng bố trí hệ thống tưới thông minh theo độ ẩm của đất, hệ thống tưới hẹn giờ...

Tổng năng lượng tiêu thụ năm 2024 giảm 21,7% so với năm 2023. Một phần là nhờ Nam Long áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng chủ động. Chẳng hạn, nhà được bố trí giếng trời, cửa lấy gió để tối ưu thông gió, ánh sáng từ đó giảm nhu cầu dùng đèn, điều hòa. Đơn vị cũng áp dụng nhiều giải pháp giảm dùng năng lượng khi thi công như lắp LED cho toàn bộ công trường, ưu tiên dùng vật liệu địa phương để giảm chi phí và năng lượng khi vận chuyển...

Đại diện tập đoàn cho biết việc theo đuổi phát triển bền vững đòi hỏi tổ chức đánh giá tác động môi trường để đưa ra những đồ án quy hoạch. Mục tiêu hướng đến lợi ích lâu dài của cư dân, phù hợp cho sự phát triển khu đô thị trong 50 hay 100 năm.

Tạo dựng cộng đồng bền vững

Hiện là nơi an cư của hơn 31.000 gia đình, Nam Long chú trọng một môi trường sống lành mạnh và gắn kết, bên cạnh thiết kế bền vững và hài hòa sinh thái. Trong năm qua, đơn vị tiếp tục bàn giao 2.000 sản phẩm căn hộ Flora, EHome và EHomeS.

Với định hướng khu đô thị tích hợp, các dự án như Mizuki Park, Waterpoint... chú trọng kiểm soát chất lượng không khí, tiếng ồn, có đường dạo bộ, đạp xe riêng để khuyến khích cư dân tập luyện thể dục thể thao. Các tiện ích công cộng được bố trí trong bán kính tiếp cận tối đa 1.000 m để người dân có thể đi bộ, đạp xe thay vì sử dụng phương tiện cơ giới. Khu đô thị đều có tiện ích y tế, thể thao, hệ thống an ninh 24/7.

Gia đình thư giãn, kết nối với mảng xanh tại các dự án. Ảnh: Nam Long

Đơn vị chú trọng định hình bản sắc thông qua kiến trúc, cảnh quan và yếu tố văn hóa. Mỗi khu đô thị mang thiết kế cảnh quan đặc trưng gắn với địa phương (như vịnh nước ngọt, hành lang xanh ven rạch). "Nhờ đó, cư dân khi chuyển về sinh sống cảm nhận được sự gần gũi, hình thành sự gắn kết lâu dài", đại diện tập đoàn cho biết.

Song song, các đô thị cũng là nơi gắn kết cộng đồng cư dân đa thế hệ. Các phân khu thường xuyên tổ chức sự kiện cộng đồng như ngày hội gia đình, hội chợ cư dân, thể thao, âm nhạc, lễ hội văn hóa, giải trí.

Như tại khu đô thị tích hợp Waterpoint, Làng văn hóa Việt - Nhật gần 7.000 m2 trở thành điểm đến văn hóa thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan. Các hoạt động văn hóa - giải trí như bắn pháo hoa, nhạc hội được tổ chức định kỳ vào dịp lễ Tết và cuối tuần, giúp hình thành thói quen sinh hoạt cộng đồng. Theo thống kê, 64.800 người đã tham gia các sự kiện tại dự án Nam Long trong năm qua. Bên cạnh đó, học bổng "Swing for Dreams" bước sang năm thứ 15 liên tiếp, tiếp sức đến trường cho 1.700 học sinh.

Kinh doanh có trách nhiệm, tạo giá trị kinh tế

Trong báo cáo phát triển bền vững, tập đoàn này đánh giá giai đoạn 2022-2024 là thời kỳ nhiều biến động đối với thị trường bất động sản Việt Nam do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách điều hành tín dụng. Trong bối cảnh đó, đơn vị đưa ra định hướng phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả tài chính để đóng góp vào nền kinh tế.

Mức doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt hơn 7.100 tỷ đồng, cao nhất 5 năm, tăng hơn gấp đôi so với 2023. Nam Long đóng góp 1.153 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, 709 tỷ đồng chia sẻ với cổ đông và tổ chức tín dụng, 23 tỷ đồng được trích thưởng cho người lao động. Doanh nghiệp này cũng được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm A-.

Dự án Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Đơn vị tạo ra hơn 5.000 việc làm với tổng số giờ lao động an toàn được báo cáo là hơn 6,2 triệu giờ. Giai đoạn 2020-2024, doanh nghiệp duy trì mức trích 4-6% lợi nhuận sau thuế cho người lao động.

Theo ông Lucas Loh, Tổng giám đốc tập đoàn Nam Long, năm 2025 là thời điểm Nam Long chính thức bước vào giai đoạn củng cố bản sắc tập đoàn bất động sản tích hợp. Mô hình tập đoàn gồm 5 công ty chủ lực, Nam Long Capital (đầu tư và quản lý đầu tư); Nam Long Land (phát triển nhà ở); Nam Long Commercial Property (đầu tư và phát triển bất động sản thương mại); Nam Long ADC (phát triển nhà ở vừa túi tiền); Nam Khang (xây dựng).

Theo đó, tập đoàn sẽ triển khai xây dựng các mục tiêu định lượng về ESG cho từng đơn vị thành viên, đánh dấu từ việc cam kết sang hệ thống hoá việc tích hợp ESG. Lãnh đạo đơn vị khẳng định sẽ đưa phát triển bền vững từ một lựa chọn trở thành yêu cầu bắt buộc, xương sống trong mọi khía cạnh hoạt động của Nam Long.

Hoài Phương