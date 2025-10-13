Nam Long phát triển Trellia Cove như 'ốc đảo' xanh giữa đô thị

Trellia Cove được Nam Long quy hoạch như phân khu compound sinh thái, tận dụng lợi thế sông nước tự nhiên, cảnh quan xanh, cân bằng giữa tiện nghi đô thị và sự an yên.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong tổng thể Mizuki Park rộng 26 ha, Trellia Cove là phân khu compound (biệt lập) cuối cùng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, định hình chuẩn mực sống cân bằng. Phân khu có hai mặt tiếp giáp sông rạch tự nhiên, kênh đào sinh thái, mang đến sự hài hòa giữa riêng tư và kết nối tiện nghi. Dự án do Nam Long hợp tác cùng hai doanh nghiệp Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển.

Được quy hoạch theo mô hình compound, Trellia Cove có hệ thống an ninh nhiều lớp từ cổng vào đến từng cụm nhà, lối tiếp cận riêng biệt và mật độ xây dựng thấp, tạo nên không gian sống khép kín, đảm bảo sự riêng tư. Vị trí dự án nằm giữa dòng chảy tự nhiên, một mặt giáp kênh rạch và mặt còn lại dựa vào kênh đào hình thành "vành đai xanh". Nhờ đó, dù mang tính biệt lập, phân khu này vẫn duy trì sự kết nối hài hòa với nhịp sống đô thị và cộng đồng giàu bản sắc, đồng thời đáp ứng đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Trong từng căn nhà, yếu tố riêng tư và kết nối được dung hòa. Cách bố trí không gian hướng đến tính cá nhân hóa, tạo khoảng riêng cho mỗi thành viên, nhưng vẫn mở ra những không gian chung để cả gia đình cùng gắn kết. Dù là căn hộ hay nhà phố, môi trường sống đều tràn ngập ánh sáng, gió và tầm nhìn thoáng đãng, mang đến cảm giác thư thái mỗi khi trở về nhà.

Kiến trúc của Trellia Cove được lấy cảm hứng từ hình ảnh "tre xanh", loài cây gắn với sự thanh thoát và bền vững trong văn hóa Á Đông, tạo điểm nhấn khác biệt giữa lòng đô thị. Các khối căn hộ được bố trí theo hình zích zắc, tối ưu tầm nhìn và tạo hiệu ứng đối lưu không khí. Bên cạnh đó, 24 căn nhà phố nằm dọc kênh đào được thừa hưởng trọn vẹn giá trị cảnh quan và dòng chảy sinh thái bao quanh từng ngôi nhà. Các ban công, sân thượng cũng được thiết kế linh hoạt, mang đến không gian để thư giãn.

Chủ đầu tư nhấn mạnh, trong tổng thể Mizuki Park, Trellia Cove được ví như "phân khu của cảm xúc", bởi mọi yếu tố quy hoạch đều hướng đến việc nuôi dưỡng sự an yên và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân. Nương theo địa thế "ốc đảo" tự nhiên, Belt Collins, đơn vị thiết kế cảnh quan đã đưa ý tưởng "rừng mưa nhiệt đới" vào dự án. Cây tầng cao tạo bóng mát, cây tầng thấp điểm tô cảnh quan, kết hợp dây leo và hoa bản địa đan xen giữa các lối đi. Thiên nhiên trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, hiện diện trong ánh nhìn và trải nghiệm, mang lại cảm giác gần gũi, sinh động.

Nếu thiên nhiên là nguồn cảm hứng, thì hệ tiện ích chính là yếu tố nâng trải nghiệm sống tại phân khu. Bên trong khu compound, tiện ích được bố trí đa lớp theo chiều cao và công năng, tạo nên sự đa dạng trong sinh hoạt hàng ngày. Tầng trệt là clubhouse với các không gian như phòng tiệc, phòng đọc sách, khu co-working, hồ bơi, sân thể thao, khu picnic, BBQ và sân chơi trẻ em. Ở tầng ba, không gian mở được thiết kế cho cư dân tập yoga, ngắm cảnh hoặc để trẻ em vui chơi. Dọc công viên ven sông rộng 3.500 m2, cư dân có thể trải nghiệm khu tập golf mini, sân chơi trẻ em, khu vực yoga ngoài trời, góp phần kết nối gia đình và cộng đồng.

Trellia Cove còn thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích chung của Mizuki Park. Cư dân có thể tiếp cận công viên đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền Marina, công viên sự kiện, cùng hệ thống trường học, y tế, thương mại và chuỗi dịch vụ F&B đã được vận hành đồng bộ.

Đại diện Nam Long cho biết, trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, nhu cầu tìm kiếm không gian xanh nhưng vẫn gắn liền tiện nghi trở thành xu hướng rõ rệt. Báo cáo của batdongsan cho thấy, 88% người mua nhà sẵn sàng chi thêm 10% giá trị để sở hữu môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Tại Trellia Cove, "sống xanh" không dừng ở tiện ích mà trở thành phong cách sống.

"Cư dân có thể mở cửa đón gió trời, tản bộ dưới tán cây, lắng nghe âm thanh của nước và chim chóc, để cảm nhận sự bình yên len vào từng khoảnh khắc. Mỗi ngày tại đây là hành trình sống chậm, sống sâu, nơi gia đình gắn kết qua những trải nghiệm giản dị và nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài", đại diện nói.

