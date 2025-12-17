Nam Long mở bán dự án 68 biệt thự tại đảo Đại Phước

Nam Long hoàn thiện pháp lý, công bố mở bán 68 căn biệt thự Elyse Island tại đảo Đại Phước (Đồng Nai) với điểm nhấn kiến trúc Địa Trung Hải, hệ tiện ích nghỉ dưỡng.

Elyse Island là dự án khu đô thị nằm trên đảo Đại Phước - đảo tự nhiên nằm trên sông Đồng Nai, thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch cũ. Dự án do Nam Long hợp tác đầu tư cùng Nishi-Nippon Railroad (NNR), doanh nghiệp Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị.

Elyse Island với cảnh quan cây xanh và mặt nước. Ảnh: Nam Long

Theo chủ đầu tư, Elyse Island đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý bán hàng. Đợt mở bán đầu tiên giới thiệu ra thị trường 68 căn biệt thự thuộc Zone C, dành cho nhóm khách hàng và nhà đầu tư được chọn lọc. Việc ra mắt Elyse Island diễn ra trong bối cảnh Nam Long liên tiếp giới thiệu các dự án thuộc dòng Legacy Collection (bất động sản cao cấp), sau The Pearl tại đô thị Waterpoint, cho thấy chiến lược mở rộng phân khúc của doanh nghiệp.

Elyse Island tiếp giáp 1,5 km dòng chảy sông Đồng Nai. Dự án có lợi thế kết nối với TP HCM, sân bay quốc tế Long Thành và khu vực lân cận thông qua các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trên quy mô khoảng 45 ha, Elyse Island được quy hoạch gồm các khu biệt thự, công trình công cộng, mảng xanh, mặt nước và hệ thống giao thông nội khu. Chủ đầu tư cho biết dự án được phát triển theo định hướng "xanh - thiên nhiên - nghỉ dưỡng", hướng đến không gian sống cân bằng và riêng tư cho cộng đồng cư dân.

Không gian sống tại dự án. Ảnh: Nam Long

Ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết Elyse Island được định vị là khu đô thị đảo với môi trường sống gắn liền thiên nhiên trên đảo tự nhiên hiếm hoi phía Đông TP HCM, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp. "Không gian xanh đóng vai trò như tấm khiên bảo vệ sức khỏe và tạo nên sự cân bằng nội tại. Cư dân Elyse Island có thể tận hưởng đặc quyền sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày giữa cảnh quan xanh", ông nói.

Các căn biệt thự tại Elyse Island được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải kết hợp tinh thần Nam Âu, chú trọng thông gió tự nhiên và ánh sáng. Bố cục không gian gồm sân trước, sân sau và khoảng lùi hợp lý nhằm tăng sự riêng tư và kết nối với cảnh quan xung quanh. Quy hoạch cảnh quan cũng được định hướng theo triết lý "vị nhân sinh", khuyến khích sự tương tác và hình thành cộng đồng cư dân gắn kết.

Clubhouse quy mô 2 ha tại dự án. Ảnh: Nam Long

Hệ tiện ích nội khu của Elyse Island được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng, nổi bật với Elyse Clubhouse quy mô khoảng 2 ha. Tổ hợp này bao gồm bến du thuyền, khu thể thao - giải trí - ẩm thực và khu Onsen Spa ứng dụng các loại đá khoáng nhập khẩu từ Nhật Bản. Chủ đầu tư cho biết clubhouse sẽ là tiện ích trung tâm, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn của cư dân.

Trong khuôn khổ sự kiện Nam Long Journey 2025, tập đoàn đồng thời công bố danh sách 11 doanh nghiệp trở thành đối tác phân phối chiến lược của Elyse Island. Theo Nam Long, việc lựa chọn các đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp sản phẩm và tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

11 đối tác chiến lược chính thức phân phối dự án Elyse Island. Ảnh: Nam Long

Sau lễ ký kết với các đối tác phân phối đầu tháng 12, Nam Long công bố lộ trình triển khai dự án. Theo đó, trong tháng 12/2025, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng mua bán với khách hàng đợt đầu. Sang tháng 1/2026, Elyse Clubhouse dự kiến đi vào hoạt động, giúp khách hàng trải nghiệm trực tiếp không gian và tiện ích của dự án.

Với lợi thế đảo tự nhiên, pháp lý hoàn chỉnh và hệ tiện ích riêng biệt, Elyse Island được Nam Long kỳ vọng trở thành dự án tiêu biểu trong dòng sản phẩm Legacy Collection, đồng thời bổ sung nguồn cung biệt thự cao cấp cho khu vực phía Đông TP HCM trong giai đoạn tới.

Hoài Phương