Nam Long ký kết vận hành chuỗi tiện ích tại Waterpoint

Chuỗi tiện ích về giáo dục, thương mại và y tế vừa được Nam Long ký kết công bố, sẵn sàng đưa vào vận hành tại khu đô thị Waterpoint.

Sự kiện ký kết diễn ra vào sáng 23/6 tại khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An). Trong khuôn khổ chương trình, các hạng mục tiện ích đã được công bố gồm trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, quy mô lên đến 1.800 học sinh; Phòng khám đa khoa Sài Gòn Waterpoint với đầy đủ các chuyên khoa, trang thiết bị y khoa hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm; Cửa hàng thực phẩm San Hà FoodStore Plus, phiên bản nâng cấp của chuỗi cửa hàng San Hà Foodstore từ không gian, dịch vụ đến chất lượng sản phẩm.

Lễ ký kết và công bố chuỗi tiện ích tại khu đô thị Water Point. Ảnh: Nam Long

Ông Văn Viết Sơn - Giám đốc điều hành Nam Long Land, mảng phát triển bất động sản nhà ở và khu đô thị thuộc Nam Long Group cho biết sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện diện mạo khu đô thị tích hợp Waterpoint, mang đến những trải nghiệm sống chất lượng, tiện nghi cho cộng đồng cư dân và người dân trong khu vực lân cận.

Hiện tại, tất cả tiện ích đều đang thi công các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đi vào vận hành từ quý III năm nay. Trong tất cả các dự án nói chung và Waterpoint nói riêng, Nam Long không chỉ xây sản phẩm để bán, mà còn thiết lập phong cách sống thông qua việc tích hợp tất cả dịch vụ - tiện ích đi kèm.

"Chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành và cộng hưởng này, Waterpoint sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng hơn nữa, trở thành một khu đô thị thực sự đáng sống, là đô thị vệ tinh quan trọng trong vùng phát triển TP HCM", ông Sơn nói.

Tọa lạc trên Tỉnh lộ 830, thuận tiện di chuyển về trung tâm TP HCM, Waterpoint rộng 355 ha là khu đô thị tích hợp quy mô nhất của Nam Long tính đến thời điểm hiện tại. Mật độ xây dựng dự án chỉ 29%, hơn 95 ha diện tích mảng xanh và mặt nước, 8 km kênh đào len lỏi, 5,8 km đường sông bao quanh...

Hệ thống tiện ích thể thao tại khu đô thị Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Waterpoint được định hướng trở thành đô thị phục vụ 30.000 cư dân, góp phần quan trọng vào việc đón làn sóng giãn dân về các đô thị vệ tinh. Hệ thống tiện ích - dịch vụ "tất cả trong một" được chủ đầu tư xúc tiến triển khai nhằm đáp ứng 5 nhu cầu trụ cột sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí. Trong đó, nhiều công trình tiện ích như tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện 3 ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha, đường đạp xe, đường chạy bộ... đã đi vào vận hành. Waterpoint trở thành điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí thời gian qua.

Bên cạnh việc công bố vận hành chuỗi tiện ích thương mại, y tế, giáo dục, Nam Long đang tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác đa lĩnh vực. Chủ đầu tư đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tiện ích, dịch vụ tại Waterpoint, thiết lập các chuẩn mực sống đúng nghĩa, gia tăng giá trị sản phẩm, kiến tạo đô thị phát triển.