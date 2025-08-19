Nam Long khởi công phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park

Ngày 19/8, Tập đoàn Nam Long tổ chức lễ khởi công Trellia Cove, phân khu compound cuối cùng trong tổng thể khu đô thị Mizuki Park tại khu Nam TP HCM.

Trellia Cove có vị trí ở cuối trục giao thông chính của khu đô thị, một mặt giáp kênh đào trung tâm, một mặt tiếp cận rạch Bà Lào. Dự án rộng 8.000 m2, gồm ba block cao 20 tầng, cung cấp hơn 800 căn hộ 2-3 phòng ngủ có diện tích từ 54 đến 170 m2, cùng 24 căn nhà phố liên kế.

Đây là phân khu compound biệt lập, ứng dụng tiêu chuẩn an ninh đa lớp. Tiện ích nội khu gồm công viên ven sông rộng 3.500 m2, khu tập golf, sân thể dục dưỡng sinh, hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, clubhouse tích hợp thể thao đa năng, phòng tiệc...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Trellia Cove. Ảnh: Nam Long

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư, ông Fukumoto Shota, Tổng giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam nhận định Mizuki Park là khu đô thị tích hợp có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp giữa liên doanh Nam Long - Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad.

"Chúng tôi tin Trellia Cove sẽ là một sản phẩm khác biệt, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân hiện đại, nối dài danh mục những dự án mang dấu ấn liên doanh Việt - Nhật, mang đến nơi ở tiện nghi và chất lượng cao cho khách hàng Việt Nam", ông Fukumoto Shota chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò tổng thầu, Newtecons sẽ thi công toàn bộ các hạng mục từ móng, kết cấu, hoàn thiện, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật đến cảnh quan nội khu. Dự án cũng quy tụ nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước như Belt Collins (cảnh quan), FQM (giám sát), NQH (thiết kế ý tưởng), Nagecco (cơ điện), TTT (thiết kế nội thất) và Social Light (thiết kế chiếu sáng)...

Ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc điều hành Newtecons cho biết đơn vị sẽ triển khai thi công theo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và tiến độ.

Trellia Cove là khu compound cuối cùng tại đô thị tích hợp Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Trellia Cove được xem là mảnh ghép hoàn thiện quy hoạch tổng thể Mizuki Park, khu đô thị tích hợp có quy mô 26 ha, hiện đã có cộng đồng hơn 4.000 gia đình. Khu vực đã hình thành đầy đủ tiện ích như công viên trung tâm, đảo Nhật, bến thuyền, quảng trường, nhà thuốc, siêu thị, hệ thống F&B...

Theo chủ đầu tư, việc phát triển Trellia Cove sẽ góp phần nâng cao giá trị bất động sản toàn khu, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu Nam TP HCM tiếp tục được đầu tư mở rộng.

Đồng hành cùng người mua nhà, Nam Long cũng triển khai chương trình Easy Pay kết hợp các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB, OCB... Khách hàng được vay tối đa 40 năm, hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc đến 36 tháng, lãi suất cố định 5 năm đầu, khoản trả gốc linh hoạt từ 1% mỗi năm.

