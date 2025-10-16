Nam Long II Central Lake kết nối cộng đồng với nhiều trải nghiệm

Nam Long II Central Lake phát triển theo mô hình tích hợp, trở thành điểm đến văn hóa - giải trí đa trải nghiệm, kết nối cộng đồng tại Cần Thơ.

Tọa lạc tại trung tâm Cần Thơ, Nam Long II Central Lake tạo sự sôi động cho đời sống đô thị với chuỗi hoạt động cộng đồng và trải nghiệm đặc trưng miền Tây Nam Bộ sông nước. Từ một khu đô thị chú trọng cảnh quan, tiện ích, không gian này trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí của thành phố với nhiều sự kiện diễn ra hàng tuần và vào các dịp lễ lớn.

Mô hình "siêu trăng" giữa hồ thu hút du khách đến check-in. Ảnh: Nam Long

Nam Long II Central Lake thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần như chiếu phim ngoài trời, thể thao phong trào, lễ hội, chương trình nghệ thuật bên hồ... Những sự kiện này tạo không gian kết nối cư dân, đồng thời thu hút du khách muốn khám phá một Cần Thơ hiện đại nhưng vẫn đậm chất miền Tây Nam Bộ.

Mùa Trung thu năm nay, đô thị trở thành điểm check-in thu hút với mô hình "siêu trăng" cao 10 m giữa hồ, phản chiếu ánh sáng trên mặt nước. Hàng trăm bạn trẻ, nhiếp ảnh gia đến ghi hình, chèo thuyền kayak hoặc chụp ảnh cưới tại đây, tạo nên bức tranh của khu đô thị giàu sức sống.

Một góc khu đô thị với hồ cảnh quan trung tâm có diện mạo thay đổi theo từng mùa lễ hội. Ảnh: Nam Long

Trong xu thế phát triển đô thị hiện đại, những khu dân cư chú trọng gắn kết cộng đồng và trải nghiệm trở thành tiêu chí của một nơi đáng sống. Các chuyên gia nhận định, khi một khu đô thị phát triển thành điểm đến văn hóa - giải trí của cả thành phố, giá trị thương mại và tiềm năng đầu tư sẽ tăng theo thời gian.

Tại Cần Thơ, Nam Long II Central Lake được xem là dự án tiên phong trong mô hình đô thị tích hợp - nơi cư dân được tận hưởng tiện nghi, đồng thời tương tác và cập nhật xu hướng văn hóa - giải trí mới.

Trên quỹ đất 43,8 ha, hơn một nửa diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và không gian sinh hoạt cộng đồng. Bao quanh hồ trung tâm 3 ha là chuỗi tiện ích liên hoàn gồm trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại, khu y tế và công viên ven hồ - nơi nhịp sống diễn ra từ sáng đến tối.

Phối cảnh tuyến phố thương mại. Ảnh: Nam Long

Sắp tới, Nam Long II Central Lake dự kiến ra mắt 11 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế - môn thể thao đang được ưa chuộng toàn cầu, tạo không gian rèn luyện và kết nối cư dân hiện đại. Mô hình đô thị tích hợp (integrated township) giúp người dân tận hưởng chất lượng sống, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư.

Bên cạnh cư dân địa phương, khu đô thị còn thu hút khách từ Sóc Trăng, Hậu Giang (hiện sáp nhập vào Cần Thơ), TP HCM đến tham quan vào dịp cuối tuần. Các sản phẩm đất nền, nhà phố thương mại đã có sổ đỏ, đảm bảo pháp lý - yếu tố giúp dự án ghi điểm với nhà đầu tư.

Cộng hưởng cùng giá trị nội tại của dự án là sự phát triển của khu Nam Cần Thơ với định vị thành trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục và thương mại. Việc tập trung hạ tầng và dịch vụ về khu vực này góp phần nâng giá trị bất động sản của Nam Long II Central Lake.

Theo chủ đầu tư Nam Long, hạ tầng và tiện ích là khung xương của một đô thị hiện đại, còn đời sống văn hóa cộng đồng là "linh hồn" giúp đô thị trở nên đáng sống. Với Nam Long II Central Lake, giá trị không chỉ nằm ở quy hoạch 43,8 ha hay hồ trung tâm 3 ha, mà còn ở khả năng biến không gian sống thành nơi hội tụ cảm xúc và gắn kết con người.

Hoài Phương